به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی، با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های حال حاضر شهر تهران گفت: در مسیر غرب به شرق بزرگراه های آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد کم کم در حال شکل گیری است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه های زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدراز شهید صیاد شیرازی تا مدرس ترافیک در حال شکل گرفتن است.

شریفی گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه های نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد نیز ترافیک در حال شکل گیری است.

وی به شهروندان توصیه کرد: تجربه نشان می‌دهد شتاب زدگی همراه با سرعت غیرمجاز در رانندگی احتمال وقوع حوادث ناگوار و به دنبال آن صدمات و تلفات ناشی از تصادفات را افزایش می دهد رانندگان محترم همواره با سرعت مطمئنه رانندگی کنید.