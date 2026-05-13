به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور پس از یک وقفه کوتاه، از روز پنجشنبه هفته جاری با انجام دیدارهای هفته بیست و چهارم از سر گرفته می‌شود تا شور و هیجان دوباره به مسابقات بازگردد.

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه که هم‌اکنون با کسب تنها ۲۶ امتیاز در رده یازدهم جدول رده‌بندی جای گرفته است، روزهای چندان مطلوبی را سپری نمی‌کند. نماینده کرمانشاه با هدف خروج از این بحران و ارتقای جایگاه خود، حساب ویژه‌ای روی امتیازات بازی‌های پیش رو باز کرده است.

در سوی مقابل این میدان، تیم قدرتمند نساجی مازندران قرار دارد که برای بازپس‌گیری صدر جدول و تثبیت جایگاه خود به عنوان مدعی اصلی، با تمام توان پای به این مسابقه می‌گذارد و تنها به کسب پیروزی در این تقابل حساس فکر می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه، مقرر شده بود این جدال سرنوشت‌ساز روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه با میزبانی ورزشگاه آزادی در شهر کرمانشاه برگزار شود، اما با تصمیمات اتخاذ شده، محل انجام این بازی از کرمانشاه به پایتخت تغییر یافت.

با اعمال این تغییرات، زمان برگزاری مسابقه نیز ۲۴ ساعت به تعویق افتاد تا دو تیم روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه دستگردی تهران برابر یکدیگر صف‌آرایی کنند. همچنین کمیته داوران، قضاوت این دیدار مهم را به بیژن حیدری سپرده است.