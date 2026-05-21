به گزارش خبرنگار مهر، تنور رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور (جام آزادگان) به هفتههای حساس و تعیینکننده خود رسیده است و نماینده فوتبال استان کرمانشاه در یک دیدار خارج از خانه و سرنوشتساز، برای بهبود جایگاه خود در جدول ردهبندی به میدان خواهد رفت.
بر اساس برنامه اعلامشده از سوی سازمان لیگ، در جریان مسابقات هفته بیست و پنجم این رقابتها، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه راس ساعت ۱۶:۳۰ در یک تقابل نفسگیر برابر تیم داماش گیلان صفآرایی میکند.
این دیدار به میزبانی نماینده فوتبال استان گیلان و در استادیوم شهید عضدی رشت برگزار خواهد شد. حضور تماشاگران رشتی اتمسفر سختی را برای شاگردان بعثت رقم خواهد زد؛ با این حال نماینده کرمانشاه با انگیزهای بالا جهت جبران امتیازات از دست رفته راهی این مسابقه شده است.
بر اساس گزارش رسانه رسمی باشگاه بعثت کرمانشاه، کادر فنی و بازیکنان این تیم پس از پشت سر گذاشتن تمرینات تاکتیکی منظم در روزهای گذشته، با آمادگی بدنی و روانی خود را برای این نبرد حساس نود دقیقهای آماده کردهاند تا روند حرکتی خود را اصلاح کنند.
با توجه به جایگاه کنونی و نامناسب تیم بعثت در جدول ردهبندی و نزدیکی امتیازات تیمها در نیمفصل دوم، نماینده کرمانشاه برای اینکه بتواند فصل را در رتبهای شایسته و امن به پایان برساند، محکوم به پیروزی در این مسابقات است و حق اشتباه ندارد.
کسب سه امتیاز این بازی خارج از خانه برای قرمزپوشان کرمانشاهی از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ کادر فنی بعثت تلاش دارد با تمرکز بر نقاط ضعف حریف شمالی و ارائه یک بازی هجومی، دست پر از مستطیل سبز رشت خارج شود و به وضعیت خود در جدول سامان دهد.
نظر شما