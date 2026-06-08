رقابت حساس بعثت کرمانشاه و کاراگستر تبریز در آزادی

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور (جام آزادگان)، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در یک تقابل حساس و تعیین‌کننده خانگی، میزبان تیم کاراگستر تبریز (مس سونگون) خواهد بود.

این مسابقه روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزار می‌شود. طبق اعلام مدیریت باشگاه بعثت و جهت حمایت از علاقه‌مندان، تماشای این دیدار برای عموم مردم شریف و ورزش‌دوست کرمانشاه رایگان است.

بررسی عملکرد و جایگاه نماینده فوتبال استان نشان می‌دهد که سرخ‌پوشان بعثت تا پایان هفته بیست و هفتم، با کسب ۸ برد، ۱۰ مساوی و ۹ باخت، مجموعاً ۳۱ امتیاز کسب کرده و با تکیه بر تفاضل گل مثبت یک، در جایگاه دهم جدول رده‌بندی (میانه جدول) قرار دارند.

شاگردان بعثت که هفته گذشته در یک بازی هوشمندانه خارج از خانه موفق به متوقف کردن نفت و گاز گچساران شدند، اکنون با تثبیت موقعیت خود به دنبال جبران شکست یک بر صفر نیم‌فصل اول مقابل این حریف تبریزی هستند.

در طرف مقابل، تیم کاراگستر تبریز با ۲۴ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار دارد و برای فرار از منطقه خطر می‌جنگد. این موضوع حساسیت مسابقه را برای هر دو تیم دوچندان کرده است و حضور پرشور تماشاگران کرمانشاهی در ورزشگاه آزادی، می‌تواند محرک اصلی موفقیت نماینده استان در این مأموریت خانگی باشد.