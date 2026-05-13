وزش باد شدید و رگبار تا آخر هفته در اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار هواشناسی قبلی، طی ۲۴ ساعت گذشته وزش باد شدید در مناطق مرکزی استان رخ داد.
وی افزود: سرعت وزش باد با ۹۴ کیلومتر بر ساعت از شهر نیر ثبت شد.و در بخشهایی از استان بارشهای رگباری رخ داد که بیشینه آن از ایستگاه بارانسنجی هواشناسی در شهرستان کوثر با ۱۴ میلیمتر گزارش شده است.
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی، امروز وزش باد نسبتاً شدید تا تند در مناطق مرکزی استان تا عصر تداوم خواهد داشت.
کوهی ادامه داد: رگبار موقت باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان پیشبینی میشود. و روز جمعه بارشها در مناطق مرکزی و جنوبی تضعیف میشود و بارش در مناطقی از شمال استان محتمل است.
وی افزود: از اواخر روز جمعه با ورود سامانه جدیدی به منطقه، در بیشتر روزهای هفته آینده در مناطق مرکزی و جنوبی استان بارش باران و کاهش چنددرجهای دما پیشبینی میشود.
