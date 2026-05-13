به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تعیین سقف بدهی مالیاتی برای صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کرد: صدور یا تمدید گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای مودیان دارای بدهی مالیاتی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال بلامانع است.
بر اساس این قانون، صدور و تمدید کارت بازرگانی و پروانههای کسب و کار از طرف مراجع مربوطه منوط به ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده سنوات گذشته مودی است.
