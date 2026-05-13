کشف انبار لوازم خانگی قاچاق در شهرکرد 

به کزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا قائدامینی مبارزه با قاچاق کالا را یکی از اولویت‌های اصلی این مجموعه در برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب و حساسیت ایشان در بحث تولید داخلی و حمایت از کالاها و تولیدکنندگان داخلی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه با جدیت ویژه با سودجویان این عرصه و قاچاقچیان برخورد می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه در پی رصد اطلاعاتی مبنی بر اینکه فردی اقدام به نگهداری برخی لوازم خانگی قاچاق در یک انبار کرده، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت، افزود: با اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، صحت موضوع برای همکاران اینجانب در حوزه کشف کالای قاچاق محرز کردید.

معاون بازرسی و نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده اداره کل صنعت، معدن چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همکاران بازرس در اداره کل صنعت، معدن و تجارت با همکاری پلیس اقتصادی فراجا به محل اعزام و در بررسی از انبار مذکور تعداد ۱۰۹ دستگاه قاچاق را کشف کردند.