به گزارش خبرنگار مهر، در دهه های اخیر موضوع تنوع بخشی به سبد سوخت به یکی از مهمترین اولویتهای سیاستگذاری انرژی در جهان تبدیل شده است بسیاری از کشورها دریافتند که وابستگی بیش از حد به یک منبع انرژی میتواند اقتصاد ملی امنیت سیاسی و ثبات اجتماعی را در برابر بحرانهای جهانی آسیب پذیر کند افزایش قیمت نفت بحرانهای ژئوپلیتیکی نگرانیهای زیست محیطی و رشد تقاضای انرژی باعث شد دولتهای مختلف به سمت طراحی الگوهای جدید در حوزه انرژی حرکت کنند الگوهایی که بر پایه استفاده همزمان از منابع مختلف سوخت توسعه فناوریهای نوین و افزایش بهره وری شکل گرفته است.

یکی از موفقترین نمونه ها در این زمینه کشور آلمان است آلمان پس از بحرانهای نفتی دهه هفتاد میلادی و همچنین نگرانیهای ناشی از تغییرات اقلیمی برنامه گسترده ای برای تحول در ساختار انرژی خود آغاز کرد این برنامه که با عنوان گذار انرژی شناخته میشود هدف اصلی خود را کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر قرار داد دولت آلمان با حمایت مالی از سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی و بادی توانست ظرف دو دهه سهم بزرگی از تولید برق خود را به منابع پاک اختصاص دهد.

نکته مهم در تجربه آلمان مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در توسعه انرژیهای نو بود بسیاری از نیروگاههای خورشیدی و بادی در این کشور توسط شرکتهای کوچک تعاونیها و حتی خانوارها ایجاد شد این روند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید انرژی موجب ایجاد اشتغال گسترده و رونق صنایع مرتبط نیز شد آلمان همچنین سرمایه گذاری بزرگی در توسعه شبکه برق هوشمند و فناوری ذخیره سازی انرژی انجام داد تا بتواند نوسانات تولید برق تجدیدپذیر را مدیریت کند.

دانمارک نیز یکی دیگر از کشورهایی است که توانسته الگوی موفقی در تنوع بخشی سبد سوخت ارائه دهد این کشور که در گذشته وابستگی زیادی به نفت وارداتی داشت پس از بحران نفتی سیاست توسعه انرژی بادی را در پیش گرفت امروز دانمارک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فناوری توربین بادی در جهان محسوب میشود و بخش بزرگی از برق خود را از طریق انرژی باد تامین میکند تجربه دانمارک نشان داد حتی کشورهای کوچک نیز میتوانند با تمرکز بر یک حوزه تخصصی به جایگاه جهانی دست پیدا کنند.

در فرانسه مسیر متفاوتی انتخاب شد این کشور برای کاهش وابستگی به نفت توسعه گسترده نیروگاههای هسته ای را در دستور کار قرار داد و اکنون بخش عمده برق فرانسه از انرژی هسته ای تامین میشود این سیاست اگرچه چالشهایی مانند هزینه بالا و نگرانیهای زیست محیطی به همراه داشته اما در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تامین پایدار برق موفق ارزیابی میشود.

نقش اقتصاد فناوری و سیاستگذاری در تنوع بخشی سبد انرژی

بررسی تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که تنوع بخشی به سبد سوخت صرفا یک موضوع فنی نیست بلکه مجموعه ای از عوامل اقتصادی سیاسی صنعتی و اجتماعی در موفقیت آن نقش دارند دولتهایی که توانسته اند در این حوزه موفق عمل کنند معمولا دارای برنامه ریزی بلندمدت ثبات سیاستگذاری و سرمایه گذاری گسترده در زیرساختها بوده اند.

چین نمونه بارزی از این رویکرد است این کشور طی دو دهه گذشته سیاست تنوع حداکثری را دنبال کرده و تقریبا در تمام حوزه های انرژی از زغال سنگ و گاز گرفته تا انرژی هسته ای خورشیدی بادی و هیدروژن سرمایه گذاری کرده است هدف چین کاهش وابستگی به واردات انرژی و تبدیل شدن به قدرت برتر فناوری انرژی در جهان بوده است.

دولت چین با ارائه تسهیلات مالی گسترده حمایت از تولید داخلی و ایجاد زنجیره کامل تامین توانست به بزرگترین تولیدکننده تجهیزات خورشیدی و خودروهای برقی جهان تبدیل شود امروزه بسیاری از پنلهای خورشیدی و باتریهای مورد استفاده در جهان در چین تولید میشود این کشور همچنین سرمایه گذاری عظیمی در زمینه ذخیره سازی انرژی و توسعه شبکه انتقال برق انجام داده تا بتواند سهم انرژیهای تجدیدپذیر را در سبد انرژی خود افزایش دهد.

در کنار سرمایه گذاری نقش اصلاح ساختار اقتصادی و قیمتگذاری انرژی نیز بسیار مهم است بسیاری از کشورها با واقعی سازی تدریجی قیمت سوخت تلاش کرده اند مصرف بی رویه انرژی را کاهش دهند تجربه جهانی نشان میدهد یارانه های سنگین سوخت در بلندمدت مانع توسعه انرژیهای جایگزین و افزایش بهره وری میشود به همین دلیل کشورهایی که برنامه موفقی در تنوع بخشی سبد سوخت داشته اند معمولا همزمان اصلاحات اقتصادی را نیز اجرا کرده اند.

عامل مهم دیگر توسعه فناوری و نوآوری است بسیاری از فناوریهای مرتبط با انرژیهای نو در ابتدا هزینه بالایی داشتند اما با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و افزایش تولید هزینه آنها کاهش یافت برای مثال قیمت تولید برق خورشیدی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرده و در بسیاری از مناطق جهان به یکی از ارزانترین منابع تولید برق تبدیل شده است.

همچنین توسعه خودروهای برقی و فناوری باتری تحول بزرگی در بازار انرژی ایجاد کرده است بسیاری از کشورها با هدف کاهش مصرف بنزین و گازوئیل برنامه های گسترده ای برای جایگزینی خودروهای برقی اجرا کرده اند نروژ یکی از موفقترین کشورها در این زمینه است و بخش بزرگی از خودروهای فروخته شده در این کشور برقی هستند دولت نروژ با ارائه معافیتهای مالیاتی و ایجاد زیرساخت شارژ عمومی توانسته استفاده از خودروهای برقی را گسترش دهد.

آینده سبد سوخت جهانی و فرصتهای کشورهای در حال توسعه

تحولات جهانی نشان میدهد آینده انرژی بر پایه تنوع انعطاف پذیری و کاهش وابستگی به سوختهای آلاینده شکل خواهد گرفت بسیاری از کشورها اهداف بلندمدتی برای کاهش انتشار کربن تعیین کرده اند و سرمایه گذاری در حوزه انرژیهای پاک با سرعت زیادی در حال افزایش است در چنین شرایطی کشورهایی که نتوانند ساختار انرژی خود را متحول کنند ممکن است در آینده با چالشهای اقتصادی و صنعتی جدی مواجه شوند.

کشورهای در حال توسعه برای حرکت به سمت تنوع بخشی سبد سوخت با فرصت ها و محدودیتهای متعددی روبه رو هستند از یک سو رشد جمعیت و توسعه صنعتی نیاز به انرژی را افزایش میدهد و از سوی دیگر محدودیت منابع مالی و فناوری میتواند روند گذار انرژی را دشوار کند با این حال تجربه جهانی نشان میدهد حتی کشورهایی با منابع محدود نیز میتوانند با برنامه ریزی صحیح و استفاده از ظرفیتهای داخلی به موفقیت برسند.

یکی از مهمترین راهکارها برای این کشورها استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت گذار است گاز در مقایسه با زغال سنگ و نفت آلودگی کمتری دارد و میتواند زمینه توسعه تدریجی انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کند در کنار آن سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی برای بسیاری از کشورهای دارای اقلیم گرم و آفتابی یک فرصت مهم محسوب میشود.

برزیل نمونه موفقی از استفاده از ظرفیتهای بومی در تنوع بخشی سبد سوخت است این کشور با توسعه سوختهای زیستی به ویژه اتانول توانسته بخشی از وابستگی خود به بنزین را کاهش دهد خودروهای انعطاف پذیر که امکان استفاده همزمان از بنزین و اتانول را دارند در برزیل به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرند این سیاست علاوه بر کاهش وابستگی به واردات سوخت موجب رونق بخش کشاورزی نیز شده است.

در خاورمیانه نیز برخی کشورهای نفتی به تدریج به سمت تنوع بخشی سبد انرژی حرکت کرده اند امارات متحده عربی یکی از نمونه های مهم در این زمینه است این کشور علاوه بر سرمایه گذاری در پروژه های خورشیدی بزرگ نیروگاه هسته ای نیز احداث کرده و تلاش میکند در حوزه فناوریهای نوین انرژی جایگاه مهمی به دست آورد.

آینده بازار جهانی انرژی به سمت ترکیبی از منابع مختلف حرکت میکند در این الگو نفت و گاز همچنان نقش مهمی خواهند داشت اما سهم انرژیهای تجدیدپذیر هیدروژن و فناوریهای ذخیره سازی به تدریج افزایش پیدا میکند کشورهایی که بتوانند میان امنیت انرژی توسعه اقتصادی و الزامات زیست محیطی تعادل ایجاد کنند در دهه های آینده جایگاه قدرتمندتری در اقتصاد جهانی خواهند داشت.

تنوع بخشی سبد سوخت دیگر یک انتخاب اختیاری نیست بلکه به ضرورتی راهبردی برای دولتها تبدیل شده است تجربه کشورهای موفق نشان میدهد دستیابی به این هدف نیازمند نگاه بلندمدت سرمایه گذاری در فناوری اصلاح ساختار اقتصادی و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای بومی است مسیری که میتواند همزمان امنیت انرژی رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست را تضمین کند.