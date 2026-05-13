به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه خروش انقلابی و استکبارستیزانه مردم ولایتمدار، موج هفتاد و چهارم از هفته یازدهم اجتماعات بزرگ و مردمی «نحن منتقمون» امشب در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم همراه است، امشب دارای یک بخش ویژه و معنوی خواهد بود؛ بر این اساس، ویژه‌برنامه پسران شهدا با حضور یادگاران و فرزندان گرانقدر شهدای والامقام برگزار می‌شود تا حماسه و ایستادگی این عزیزان بار دیگر گرامی داشته شود.

در همین راستا، از عموم مردم غیور و شرکت‌کنندگان در این مراسم دعوت شده است تا در صورت امکان، هرکس یک شاخه گل جهت اهدا و تقدیم به پسران شهدا به همراه داشته باشد تا از این طریق، ضمن تکریم این عزیزان، از مقام شامخ خانواده‌های معظم شهدا تجلیل و قدردانی به عمل آید.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این اجتماع بزرگ مردمی امشب (چهارشنبه، بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) رأس ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.

همچنین مسیر حرکت تجمع‌کنندگان و خروش مردمی در این مراسم، از مبدأ چهارراه جوانشیر آغاز شده و به سمت میدان غدیر در شهر کرمانشاه ادامه خواهد یافت.