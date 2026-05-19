به گزارش خبرنگار مهر، تجمع خودجوش و مردمی «نحن منتقمون» در ادامه خروش انقلابی و ولایتمدارانه مردم کرمانشاه، به ایستگاه هشتادم (موج ۸۰) رسید. این مراسم که در قالب هفته دوازدهم این تجمعات برنامهریزی شده است، با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام ستاد برگزاری، این اجتماع بزرگ مردمی با اجرای برنامههای ویژه معنوی و حماسی همراه خواهد بود. حضور پرشور مردم در این مراسم، تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر است.
این مراسم معنوی و حماسی، امشب (سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵) رأس ساعت ۲۱ آغاز میشود. مسیر حرکت و تجمع شرکتکنندگان در این موج، از میدان تعاون شهر کرمانشاه آغاز شده و به سمت هتل آزادگان امتداد خواهد یافت.
گفتنی است این تجمع خودجوش به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و ستاد مردمی منتقمان امام شهید برگزار میشود. همچنین علاقهمندان جهت عضویت در کانال اطلاعرسانی «میدان» و پیگیری اخبار این اجتماعات، میتوانند عدد «۱۶۰» را به سرشماره ۳۰۰۰۵۵۷۷ پیامک کنند.
نظر شما