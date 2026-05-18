هفتاد و نهمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله تجمعات و اجتماعات مقتدرانه مردمی در کلان‌شهر کرمانشاه وارد دوازدهمین هفته خود شده است و شهروندان مؤمن و ولایت‌مدار این دیار امشب نیز بار دیگر برای تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گرد هم می‌آیند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی متولیان، هفتاد و نهمین گام از این حرکت حماسی و مستمر، راس ساعت ۲۱:۰۰ امشب، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه کلید می‌خورد تا بار دیگر ندای حق‌طلبی و استکبارستیزی در فضای شهر طنین‌انداز شود.

میعادگاه شبانه مردم غیرتمند و شریف کرمانشاه برای آغاز این راهپیمایی، محوطه پارک معلم پیش‌بینی شده است که خیل جمعیت پس از تجمع اولیه در این نقطه، به سمت چهارراه امیرکبیر حرکت خود را ادامه خواهند داد.

این تجمعات پرشور که در شب های اخیر با استقبال کم‌نظیر قشرهای مختلف جامعه از جمله جوانان، نخبگان و خانواده‌های معظم شهدا روبه‌رو شده، نشانه‌ای بارز از هوشیاری، بصیرت و آگاهی بالای مردم غرب کشور در مواجهه با توطئه‌های رسانه‌ای دشمنان است.

حاضران در این پویش بزرگ همگانی با سر دادن شعارهای انقلابی و تاکید بر حفظ همبستگی ملی، این پیام قاطع را به گوش جهانیان می‌رسانند که در تمامی فراز و نشیب‌ها دست از حمایت از میهن عزیز خود بر نخواهند داشت و تا آخرین لحظه پای کار نظام ایستاده‌اند.