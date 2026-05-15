جزئیات تجمعات "نحن منتقمون" مردم کرمانشاه در هفته پایانی اردیبهشت

حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استمرار حضور آگاهانه مردم در میادین دفاع از آرمانهای انقلاب، به تشریح جدول زمانی و مکانی سلسله تجمعات مردمی «نحن منتقمون» پرداخت و اظهار کرد: این حرکت حماسی در هفته پیش رو از موج ۷۷ آغاز شده و تا موج ۸۳ با برنامههای متنوع مذهبی و تبیینی ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اولین تجمع این هفته (موج ۷۷) شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه همزمان با شب شهادت مظلومانه امام جواد (ع) از مسیر سه راه مسکن به سمت حوزه علمیه برگزار میشود. همچنین در موج ۷۸ که مصادف با سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) است، مراسم ویژهای روز یکشنبه با حضور یک زوج جوان از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهار برپا خواهد شد.
گرامیداشت شهدای خدمت
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه به برنامههای میانی هفته اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در موج ۷۹، مسیر پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر و روز سهشنبه در موج ۸۰، میدان تعاون به سمت هتل آزادگان میزبان مردم ولایتمدار کرمانشاه خواهد بود تا شعار مقاومت و استکبارستیزی بار دیگر در فضای شهر طنینانداز شود.
عبدی با تاکید بر اهمیت مناسبتهای هفته جاری تصریح کرد: روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه (موج ۸۱) که مصادف با دومین سالگرد شهادت سیدالشهدای خدمت، آیتالله رئیسی است، تجمع باشکوهی از ابتدای خیابان شورا در منطقه شریعتی به سمت میدان غدیر برگزار میگردد تا یاد و خاطره شهید جمهور و همراهان ایشان گرامی داشته شود.
استغاثه ظهور در پایان هفته حماسی کرمانشاه
وی به برنامههای پایانی هفته نیز اشاره کرد و یادآور شد: در روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، تجمع موج ۸۲ از میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج پیشبینی شده است. این سلسله نشستهای شبانه در نهایت به موج ۸۳ ختم میشود که روز جمعه اول خرداد ماه، با ویژه برنامه استغاثه ظهور و اقامه نماز استغاثه در مسیر میدان فردوسی به سمت میدان آیتالله کاشانی برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عبدی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این تجمعات هفتگانه راس ساعت ۲۱:۰۰ آغاز میشود و از عموم مردم شریف و غیرتمند کرمانشاه دعوت میکنیم تا با حضور پرشور خود در این موجهای حماسی، بار دیگر همبستگی و آمادگی خود را در مسیر تحقق آرمانهای والای اسلام و ولایت به نمایش بگذارند.
