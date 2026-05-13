به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، نشست مشارکت چین و عربِ مجمع رسانه‌ها و اندیشکده‌های جنوب جهانی در مقر اتحادیه کشورهای عربی در پایتخت مصر، قاهره افتتاح شد.

این رویداد دو روزه با شعار «هم‌افزایی خرد و آغاز سفری نو؛ ساخت مشترک جامعه‌ای با آینده مشترک میان چین و کشورهای عربی» برگزار می‌شود و حدود ۲۵۰ نماینده از نزدیک به ۱۱۰ رسانه، اندیشکده، نهاد دولتی و شرکت از چین و کشورهای عربی، به همراه نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را گرد هم آورده است.

دبیرکل اتحادیه عرب، در سخنرانی افتتاحیه خود گفت کشورهای جنوب جهانی با طیف گسترده‌ای از چالش‌ها روبه‌رو هستند. وی افزود «ابتکار حکمرانی جهانی» که از سوی شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، مطرح شده، افق‌های گسترده‌ای را برای ترویج دموکراتیک‌سازی روابط بین‌الملل، کاهش شکاف شمال و جنوب، حل مسالمت‌آمیز بحران‌های جهانی و ساخت آینده‌ای بهتر گشوده است.

ابوالغیط تأکید کرد رسانه‌ها و اندیشکده‌های عربی و چینی باید همکاری خود را تقویت کنند، به اجماع برسند، پیوندهای مستحکمی میان ملت‌های عرب و چین ایجاد کنند و در جهت شکل‌دهی به نظمی بین‌المللی عادلانه‌تر و منصفانه‌تر تلاش کنند.

وی افزود برگزاری این نشست در مقر اتحادیه عرب اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا به تبادل تجربیات میان رسانه‌ها و اندیشکده‌های عربی و چینی، گسترش افق‌های همکاری، تعمیق تبادل و یادگیری متقابل در حوزه اندیشه و تمدن، و تبدیل رسانه‌ها و اندیشکده‌های عربی و چینی به یکی از ارکان اصلی تقویت دوستی میان جهان عرب و چین کمک خواهد کرد.

فو هوا، رئیس خبرگزاری شینهوا نیز در سخنان خود گفت که تحت هدایت راهبردی رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ و رهبران کشورهای عربی، روابط چین و کشورهای عربی وارد بهترین دوره تاریخی خود شده است؛ به‌گونه‌ای که اعتماد راهبردی متقابل به‌طور مستمر تعمیق یافته، همکاری در حوزه‌های مختلف گسترش یافته و تبادلات فرهنگی و مردمی دستاوردهای چشمگیری داشته است.

فو هوا اظهار داشت رسانه‌ها و اندیشکده‌ها با انعکاس صداها، ارائه دیدگاه‌های فکری و نزدیک کردن دل‌ها، نقش مهمی در دوستی وهمکاری چین و جهان عرب ایفا می‌کنند. وی افزود شینهوا به تبیین عمیق مفهوم «جامعه بشری با آینده مشترک» و چهار ابتکار جهانی مطرح‌شده از سوی شی جین‌پینگ ادامه خواهد داد، نمونه‌های روشن همکاری عملی میان چین و کشورهای عربی را برجسته خواهد کرد، سازوکارهای همکاری میان رسانه‌ها و اندیشکده‌های دو طرف را تقویت می‌کند و با گسترش تبادلات تمدنی و مردمی، سهم خود را در ساخت جامعه‌ای با آینده مشترک میان چین و جهان عرب در عصر جدید ایفا خواهد کرد.

لیائو لیچیانگ، سفیر چین در مصر، نیز در سخنرانی خود یادآور شد که ۱۰ سال پیش، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ در همین سالن در مقر اتحادیه عرب سخنرانی مهمی ایراد کرد و پاسخ چین به «مسئله خاورمیانه» را ارائه داد؛ سخنانی که به گفته او امروز نیز راهگشا و الهام‌بخش است.

وی افزود رئیس‌جمهور شی اخیراً پیشنهاد چهار ماده‌ای برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در خاورمیانه ارائه کرده است که با حمایت گسترده و واکنش مثبت جامعه بین‌المللی مواجه شده است.

لیائو گفت اتحادیه عرب بستری مهم برای تقویت همبستگی و اتکای به نفس کشورهای عربی است و روابط چین و جهان عرب تاریخی طولانی و پایدار دارد. وی خاطرنشان کرد که سال جاری هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و کشورهای عربی است.

سفیر چین ابراز امیدواری کرد این مجمع به تبادل بیشتر تجربیات حکمرانی میان چین و کشورهای عربی و تعمیق دوستی سنتی و پیوندهای مردمی دو طرف کمک کند. او تأکید کرد که چین آماده است همراه با دوستان عرب خود، روح دوستی چین و عرب را تداوم بخشیده و در مسیر ساخت جامعه‌ای با آینده مشترک در سطحی بالاتر گام بردارد.

شرکت‌کنندگان چینی و خارجی در این رویداد اظهار داشتند که چین و کشورهای عربی، به عنوان اعضای مهم جنوب جهانی، همواره متعهد به ترویج صلح و توسعه و تعمیق همکاری‌های متقابل سودمند بوده‌اند و نقشی مهم در پیشبرد عدالت و انصاف بین‌المللی و بهبود حکمرانی جهانی ایفا کرده‌اند.

آن‌ها افزودند همکاری چین و جهان عرب به الگویی از همبستگی و توسعه مشترک میان کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است و ابراز امیدواری کردند رسانه‌ها و اندیشکده‌های جنوب جهانی با تعمیق بیشتر تبادلات و یادگیری متقابل، ایجاد اجماع درباره توسعه و ارتقای همکاری‌های عملی، زمینه همکاری‌های عمیق‌تر میان رسانه‌ها و اندیشکده‌های چینی و عربی را فراهم کنند.

در این مراسم، فو هوا نسخه عربی کتاب «حکمرانی چین تحت رهبری شی جین پینگ» را به احمد ابوالغیط اهدا کرد. همچنین نمایشگاه هنری چین و عرب با عنوان «هم‌آمیزی هنر: فرهنگ جاده ابریشم در گذر هزاران سال» و مراسم اهدای گواهینامه به شرکای برجسته ارتباطی جنوب جهانی برگزار شد.

این نشست به‌طور مشترک توسط خبرگزاری شینهوا و اتحادیه عرب برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در طول این رویداد درباره موضوعاتی از جمله توسعه صلح‌آمیز، روایت‌های متنوع، نوآوری دیجیتال و یادگیری متقابل میان تمدن‌ها به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. همچنین گزارشی پژوهشی با عنوان «دستاوردها، فرصت‌ها و چشم‌اندازهای همکاری چین و عرب در عصر جدید» منتشر خواهد شد.