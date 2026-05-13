  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

فراخوان جشنواره «نغمه‌های بانوان و قصه‌های کودکان» در آذربایجان شرقی

فراخوان جشنواره «نغمه‌های بانوان و قصه‌های کودکان» در آذربایجان شرقی

تبریز- نخستین جشنواره استانی «نغمه‌های بانوان و قصه‌های کودکان» با محوریت کودکان شهید و بانوان شهیده در بخش‌های خاطره‌نویسی، داستان و دل‌نوشته در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره استانی «نغمه‌های بانوان و قصه‌های کودکان» با موضوع کودکان شهید و بانوان شهیده در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

این جشنواره در قالب‌های خاطره‌نویسی، داستان، دل‌نوشته و آثار مشابه برگزار شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در دو بازه سنی کودکان ۷ تا ۱۴ سال و بزرگسالان ۱۵ سال به بالا ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به سه اثر برگزیده در هر بازه سنی جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با اسکن کد QR درج‌شده در پوستر فراخوان، آثار خود را ارسال کنند.

فراخوان جشنواره «نغمه‌های بانوان و قصه‌های کودکان» در آذربایجان شرقی

کد مطلب 6829316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه