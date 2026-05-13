به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره استانی «نغمه‌های بانوان و قصه‌های کودکان» با موضوع کودکان شهید و بانوان شهیده در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

این جشنواره در قالب‌های خاطره‌نویسی، داستان، دل‌نوشته و آثار مشابه برگزار شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در دو بازه سنی کودکان ۷ تا ۱۴ سال و بزرگسالان ۱۵ سال به بالا ارسال کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به سه اثر برگزیده در هر بازه سنی جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه با اسکن کد QR درج‌شده در پوستر فراخوان، آثار خود را ارسال کنند.