فشار سیاسی آمریکا برای افزایش حامیان قطعنامه تنگه هرمز مضحک است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی گفت: تلاش ایالات متحده برای نمایش تعداد کشورهای حامی پیش نویس قطعنامه با انگیزه سیاسی بهعنوان حمایت گسترده بین المللی و انزوای ایران مضحک و فریبکارانه است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: هیچ میزان همراهی حاصل از فشار و اجبار نمیتواند اقدامات غیرقانونی بینالمللی واشنگتن علیه ایران، از جمله محاصره دریایی، حمله و توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایران و گروگانگیری خدمه آنها به شیوهای مشابه دزدی دریایی را مشروعیت بخشد.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تصریح کرد: همه میدانند که بسیاری از اعضا تحت فشار سیاسی، اجبار و حتی تهدید به پیشنویس قطعنامه پیوستند.
نمایندگی ایران ادامه داد: ادعاهای نماینده ایالات متحده مبنی بر حمایت گسترده، چیزی بیش از تلاشی ناامیدانه برای ایجاد مشروعیت برای اهداف سیاسی از پیش تعیین شده، تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل و فراهم کردن پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی نیست.
نظر شما