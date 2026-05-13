۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۳۲

ایران:

فشار سیاسی آمریکا برای افزایش حامیان قطعنامه تنگه هرمز مضحک است

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تلاش آمریکا برای نمایش افزایش تعداد کشورهای حامی پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی تنگه هرمز را مضحک و فریبکارانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی گفت: تلاش ایالات متحده برای نمایش تعداد کشورهای حامی پیش نویس قطعنامه با انگیزه سیاسی به‌عنوان حمایت گسترده بین المللی و انزوای ایران مضحک و فریبکارانه است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: هیچ میزان همراهی حاصل از فشار و اجبار نمی‌تواند اقدامات غیرقانونی بین‌المللی واشنگتن علیه ایران، از جمله محاصره دریایی، حمله و توقیف غیرقانونی کشتی‌های تجاری ایران و گروگان‌گیری خدمه آنها به شیوه‌ای مشابه دزدی دریایی را مشروعیت بخشد.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد تصریح کرد: همه می‌دانند که بسیاری از اعضا تحت فشار سیاسی، اجبار و حتی تهدید به پیش‌نویس قطعنامه پیوستند.

نمایندگی ایران ادامه داد: ادعاهای نماینده ایالات متحده مبنی بر حمایت گسترده، چیزی بیش از تلاشی ناامیدانه برای ایجاد مشروعیت برای اهداف سیاسی از پیش تعیین شده، تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل و فراهم کردن پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی نیست.

    IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۴
      1 0
      پاسخ
      امریکا ایران رو محاصره دریایی کرده که غیر قانونیه وکشتیها ی تجاری ایران رو توقیف کرده که کار درستی نیست

