اخراج نیروی انسانی به لینکدین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این شرکت حدود پنج درصد نیروی کار خود را اخراج می کند. با توجه به آنکه شرکت بیش از ۱۷۵۰۰ کارمند تمام وقت استخدامی دارد، این بدان معناست که حدود ۸۷۵ نفر اخراج می شوند.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز اعلام کرده لینکدین به طور واضح به هوش مصنوعی به عنوان دلیل اخراج نیروهایش اشاره نکرده است.

طبق یادداشت «دانیل شاپیرو» مدیر ارشد ارشد اجرایی این شرکت، لینکدین سرمایه گذاری در برخی حوزه ها از جمله کمپین های بازاریابی، هزینه کرد برای فروشندگان، رویدادهای مرتبط با مشتریان و فضای اداری که استفاده نمی شود را کاهش می دهد تا تیم های آن بتوانند روی اولویت هایی تمرکز کنند که بیشترین تاثیر با بالاترین سودسرمایه گذاری را دارد.

در این یادداشت اشاره شده لینکدین کارمندان در سراسر تیم های کسب وکار جهانی، بازاریابی، مهندسی و محصول را اخراج می کند.

لینکدین دفتر خود در گراز واقع در اتریش را نیز تعطیل می کند که بخشی از تغییرات سازمانی است. سخنگوی این شرکت در این باره گفت: به عنوان بخشی از برنامه ریزی تجاری منظم خود، ما تغییراتی سازمانی ایجاد می کنیم تا برای دستیابی به موفقیت در آینده در موقعیت بهتری باشیم.