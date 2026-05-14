مجید عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر از معرفی چهره هنر انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ همزمان با برنامههای بزرگداشت فردوسی خبر داد و اظهار کرد: هر سال در ایام بزرگداشت فردوسی و همزمان با برگزاری برنامههای هنر حماسی، یکی از اتفاقاتی که در حوزه هنری رقم میخورد انتخاب «چهره هنر سال» است که در آن چهره هنر سال گذشته توسط جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی و هنری استان انتخاب میشود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی افزود: امشب نیز چهره هنر انقلاب اسلامی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ معرفی خواهد شد و با حضور خانوادههای معظم شهدا و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی از این هنرمند تقدیر میشود.
وی ادامه داد: همچنین چهره هنر سال ۱۴۰۳ نیز در این مراسم معرفی و تقدیر خواهد شد. سال گذشته به دلیل شرایط و برخی اتفاقات از جمله فضای جنگ، امکان برگزاری مراسم فراهم نشد و به همین دلیل تقدیر از چهره هنر سال گذشته که خانم عظیمی هستند نیز در همین برنامه انجام میشود.
عسگری بیان کرد: این برنامه با مشارکت مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی برگزار میشود و با توجه به فضای اجتماعی و حضور مردم در تجمعات و برنامههای خیابانی، مراسم امسال در میدان جانباز مشهد برگزار خواهد شد.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی گفت: این برنامه در قالب یک رویداد اجتماعی و مردمی که توسط مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس در میدان جانباز راهاندازی شده برگزار میشود و در کنار آن ایستگاههای فرهنگی و هنری نیز برپا است.
وی افزود: در این برنامه جمعی از هنرمندان و خانوادههای شهدا نیز حضور دارند که زینتبخش این مراسم خواهند بود.
