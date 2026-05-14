۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

نرخ سود بین بانکی ۲۳ درصد شد

نرخ سود بین بانکی که در فروردین و اردیبهشت امسال به دامنه ۲۱ درصد کاهش یافته بود، در پایان هفته جاری وارد کانال ۲۳ درصد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در پایان آخرین روز کاری هفته جاری چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت را ۲۳.۲۴ درصد اعلام کرد.

این در حالی است که از ابتدای فروردین امسال نرخ سود بین بانکی با کاهش معناداری نسبت به نیمه دوم سال گذشته که از ابتدای مهر ماه پارسال در رقم ۲۴ درصد ثابت مانده بود، در کانال ۲۱ درصد تثبیت و حتی در پایان فروردین امسال وارد کانال ۲۰ درصد شده بود؛ با این حال مجددا شاخص مذکور این هفته وارد کانال ۲۳ درصد شد. روند نزولی نرخ سود بین بانکی از از رقم ۲۴ درصد که حدود ۶ ماه ثابت مانده بود، از ۲۰ اسفند پارسال آغاز و وارد کانال ۲۳ درصد شد.

نرخ سود بین بانکی مجددا به دامنه ۲۳ درصد برگشت

نرخ توافق بازخرید از ۱۴۰۳ در رقم ۲۳ درصد و این نرخ همچنان برای شبکه بانکی ثابت مانده است.

گفتنی است نرخ سود بین بانکی برای تسهیلات کوتاه‌مدت یک هفته‌ای تا حداکثر ۱۰ روزه میان بانک‌ها برقرار است که بیانگر قیمت تمام شده تأمین پول برای بانک‌هاست و از سوی بانک مرکزی تنظیم می‌شود. آخرین بار در اسفند ۱۴۰۲ نرخ بهره بین بانکی در کانال ۲۱ درصد قرار داشت و سپس وارد کانال ۲۳ درصد شد.

کد مطلب 6829875
سمیه رسولی

