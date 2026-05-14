یونسی: کمربندی شمالی ساری تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه پیگیری پروژه کمربندی شمالی (عالیواک به جاده جویبار) خواستار رفع سریع موانع و تسریع در اجرای این طرح عمرانی شد.

یونسی در این نشست ضمن شنیدن گزارش دستگاههای مربوطه، اظهار داشت: این پروژه جزو اولویتهای اصلی دولت در مرکز استان محسوب میشود و باید با تخصیص منابع مناسب و هماهنگی کامل میان نهادها، هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد.

بهروز اسکندرنیا سرپرست فرمانداری ساری نیز با اشاره به نقش راهبردی کمربندی شمالی در کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی تردد، گفت: رفع موانع این پروژه بهطور ویژه در دستور کار فرمانداری قرار دارد و با پشتیبانی استاندار، مصمم به تکمیل و افتتاح سریع آن هستیم.

گفتنی است در پایان این جلسه، مصوباتی برای رفع موانع پیشرو و شتاببخشی به اجرای پروژه اتخاذ شد.