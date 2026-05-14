۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

یونسی: کمربندی شمالی ساری تکمیل شود

ساری- استاندار مازندران بر لزوم تسریع در تکمیل کمربندی شمالی ساری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه پیگیری پروژه کمربندی شمالی (عالیواک به جاده جویبار) خواستار رفع سریع موانع و تسریع در اجرای این طرح عمرانی شد.

یونسی در این نشست ضمن شنیدن گزارش دستگاههای مربوطه، اظهار داشت: این پروژه جزو اولویتهای اصلی دولت در مرکز استان محسوب میشود و باید با تخصیص منابع مناسب و هماهنگی کامل میان نهادها، هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد.

بهروز اسکندرنیا سرپرست فرمانداری ساری نیز با اشاره به نقش راهبردی کمربندی شمالی در کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی تردد، گفت: رفع موانع این پروژه بهطور ویژه در دستور کار فرمانداری قرار دارد و با پشتیبانی استاندار، مصمم به تکمیل و افتتاح سریع آن هستیم.

گفتنی است در پایان این جلسه، مصوباتی برای رفع موانع پیشرو و شتاببخشی به اجرای پروژه اتخاذ شد.

      انشالله هر چه سریع تر شاهد این امر مهم باشیم سپاس از دکتر گرامی استاندارمان و دیگر مسئولین و مدیران این کار گروه

