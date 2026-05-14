۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

مرز خسروی برای میزبانی زائران اربعین آماده می‌شود

کرمانشاه - مدیر پایانه مرزی خسروی از اجرای اقدامات زیرساختی و خدماتی برای آماده‌سازی این مرز به منظور تردد زائران اربعین خبر داد.

میثم پرهیخته در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اقدامات گسترده برای آماده‌سازی پایانه مرزی خسروی در آستانه اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران عتبات عالیات در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده، مرز خسروی در اربعین امسال با آمادگی و امکانات بیشتری نسبت به سال‌های گذشته میزبان زائران خواهد بود و تلاش می‌شود فرآیند تردد با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیر پایانه مرزی خسروی با اشاره به اجرای برخی اقدامات نمادین و زیرساختی در این گذرگاه مرزی تصریح کرد: عملیات جابه‌جایی و نصب پایه میله پرچم جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی انجام شده و پرچم ۴۰ متری کشورمان در این منطقه به اهتزاز درآمده است.

پرهیخته ادامه داد: برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در مرز خسروی، علاوه بر جنبه نمادین، نشان‌دهنده آمادگی این گذرگاه برای استقبال از زائران حسینی و نمایش اقتدار ملی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات خدماتی، عمرانی و پشتیبانی در مرز خسروی با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین و تسهیل تردد آنان تا آغاز ایام اربعین ادامه خواهد داشت.

