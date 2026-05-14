میثم پرهیخته در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اقدامات گسترده برای آماده‌سازی پایانه مرزی خسروی در آستانه اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران عتبات عالیات در حال انجام است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات پیش‌بینی‌شده، مرز خسروی در اربعین امسال با آمادگی و امکانات بیشتری نسبت به سال‌های گذشته میزبان زائران خواهد بود و تلاش می‌شود فرآیند تردد با سهولت بیشتری انجام شود.

مدیر پایانه مرزی خسروی با اشاره به اجرای برخی اقدامات نمادین و زیرساختی در این گذرگاه مرزی تصریح کرد: عملیات جابه‌جایی و نصب پایه میله پرچم جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر مرزی انجام شده و پرچم ۴۰ متری کشورمان در این منطقه به اهتزاز درآمده است.

پرهیخته ادامه داد: برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در مرز خسروی، علاوه بر جنبه نمادین، نشان‌دهنده آمادگی این گذرگاه برای استقبال از زائران حسینی و نمایش اقتدار ملی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات خدماتی، عمرانی و پشتیبانی در مرز خسروی با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین و تسهیل تردد آنان تا آغاز ایام اربعین ادامه خواهد داشت.