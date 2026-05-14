به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان دشتستان با ارائه تحلیلی چندوجهی از کشف و امحای ۲ میلیون بوته خشخاش در حوزه جغرافیایی بخش ارم، ،با هشدار نسبت به عادیسازی کشت خشخاش در میان برخی ساکنان، تصریح کرد: ما با یک تهدید نرم افزاری جدی مواجهایم،در برخی نقاط، کشت خشخاش به اشتباه به عنوان تنها راه نجات از فقر تلقی میشود و این باور غلط باید با کار فرهنگی و آگاهیبخشی دینی و اجتماعی شکسته شود.
بخشدار ارم خواستار ورود جدی مبلغان دینی، روحانیون مستقر، آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی شد و افزود: باید با استفاده از ظرفیت مساجد و مدارس، حرمت شرعی و عواقب دنیوی و اخروی این عمل به صورت مستمر تبیین گردد و الگوهای موفق کشت جایگزین توسط جهاد کشاورزی معرفی شود.
عالیترین مقام دولت در بخش ارم، کشت مواد مخدر را معلول یک بحران اجتماعی عمیقتر خواند و اظهار کرد: این پدیده نشانه زخم کهنه مهاجرت جوانان، خالی شدن روستاها و فروپاشی سرمایه اجتماعی است. وقتی روستا از نیروی جوان و مولد تهی میشود، زمینه برای فعالیت شبکههای مافیایی مواد مخدر فراهم میآید.
جعفری تأکید کرد: باید برنامههای توسعه اجتماعمحور و تشکیل صندوقهای خُرد روستایی و تعاونیهای تولیدی با حمایت جدی بهزیستی و کمیته امداد در دستور کار قرار گیرد تا همبستگی اجتماعی بافت روستایی ترمیم شود.
بخشدار ارم با قدردانی از نیروی انتظامی و فراجا، تصریح کرد: امحای ۲ میلیون بوته خشخاش یک دستاورد بزرگ عملیاتی است، اما نباید چهره مردم شریف و زحمتکش مناطق مرزی و کوهستانی بخش ارم مخدوش شود، اکثریت قاطع مردم ما مردمی نجیب، مذهبی و قانونمدار هستند.
جعفری با تفکیک میان خردهکشاورزان فریبخورده و باندهای اصلی قاچاق، هشدار داد: نفوذ شبکههای سازمانیافته مواد مخدر که با تطمیع مالی و تهدید، عرصه را بر مردم محلی تنگ میکنند، تهدید جدی برای امنیت عمومی است.
وی خواستار تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی بر علیه سرشبکههای اصلی و نه صرفاً عاملان میدانی شد.
بخشدار ارم اقتصاد را کلید اصلی حل بحران دانست و گفت: تا زمانی که معیشت شرافتمندانه و پایدار برای مردم منطقه فراهم نشود، مبارزه فیزیکی صرف، مانند قطع علفهای هرز است، کشت جایگزین باید اقتصادی و بازاریابی شده باشد، نه صرفاً شعاری.
جعفری با ارائه چند راهکار در این زمینه گفت: اعطای تسهیلات کمبهره و بلندمدت به اهالی برای کشت گیاهان دارویی مجاز و پربازده (مانند زعفران و گل محمدی)، خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت برای جلوگیری از واسطهگری،· توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی در خودِ بخش ارم برای ایجاد اشتغال پایدار و
ایجاد منطقه ویژه گردشگری طبیعی و عشایری در ارتفاعات ارم با سرمایهگذاری دولت از جمله پیشنهادات در این زمینه است.
جعفری در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه «بخش ارم ظرفیت تبدیل شدن به الگوی موفق مبارزه تلفیقی با مواد مخدر را دارد»، از فرماندار شهرستان دشتستان خواست با اختصاص ردیف بودجه ویژه پیشگیری و توسعه روستایی، این بخش را به منطقه پایلوت کشاورزی پاک و معیشت پایدار تبدیل کند.
