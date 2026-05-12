به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام منتصری در خصوص اراضی ملی گفت: در صورت بهره‌برداری کامل این طرح‌ها امکان تولید حدود ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات برق در استان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تأکید دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: با توجه به شرایط مناسب استان فارس برای استفاده از انرژی خورشیدی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی از اولویت‌های ملی در دستور کار قرار گرفته است.

منتصری افزود: در همین راستا و با هدف تسهیل روند واگذاری اراضی برای اجرای این طرح‌ها بخشی از اختیارات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در حوزه واگذاری اراضی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به استان‌ها تفویض شده است تا فرآیند صدور مجوزها با سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ادامه داد: بر این اساس دیگر نیازی به مکاتبه با سازمان مرکزی برای اخذ مجوز نیست و مدیران استانی می‌توانند با کاهش برخی محدودیت‌ها و تسهیل فرایندها روند واگذاری اراضی برای اجرای این طرح‌ها را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵۵۰۰ هکتار از اراضی ملی استان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی تخصیص داده شده است گفت: این اراضی به متقاضیانی واگذار شده که مجوزهای لازم از شرکت برق منطقه‌ای یا سامانه ساتبا را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس افزود: تاکنون به حدود ۲۷۰ درخواست پاسخ مثبت داده شده و پرونده‌ها برای طی مراحل واگذاری به امور اراضی ارسال شده است.

منتصری در ادامه با اشاره به ظرفیت تولید برق این طرح‌ها گفت: به‌طور میانگین برای هر مگاوات تولید برق خورشیدی حدود یک و نیم هکتار زمین در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس اگر کل اراضی تخصیص داده شده وارد مدار تولید شود امکان تولید حدود ۳ هزار و ۶۰۰ مگاوات برق در استان فارس فراهم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به روند اجرای این طرح‌ها گفت: با پیگیری استانداری فارس و تأکید بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکنون حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح استان اجرا شده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، درباره ضوابط واگذاری اراضی نیز گفت: در فرآیند واگذاری تلاش شده است تا کمترین آسیب به منابع طبیعی وارد شود و شرکت‌های مجری موظف هستند تا حد امکان از تخریب زمین و پوشش گیاهی جلوگیری کنند.

منتصری افزود: واگذاری اراضی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در عرصه‌های جنگلی صورت نگرفته بلکه واگذاری‌ها عمدتاً در برخی مراتع انجام شده و مواردی که در محدوده این مراتع درختانی وجود داشته هنگام اجرای عملیات و نصب پایه‌ها، از آسیب به درختان جلوگیری شده و از پوشش گیاهی تا حد امکان محافظت شده است.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را بخشی از یک نهضت ملی برای تأمین انرژی دانست و گفت: توسعه این نیروگاه‌ها علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، موجب کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و استفاده بیشتر از انرژی پاک خواهد شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در پایان بیان کرد: اجرای این طرح‌ها به ویژه در مناطق مستعد می‌تواند نقش مهمی در تأمین برق و کاهش مشکلات ناشی از مصرف انرژی در فصل‌های گرم سال داشته باشد.