۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

۸ نفر در تصادف زنجیره‌ای در شهرستان شبستر مصدوم شدند

شبستر- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: ۸ نفر از شهروندان بر اثر وقوع تصادف زنجیره‌ای در شهرستان شبستر دچار مصدومیت شدند که تمامی آن‌ها تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا روز جمعه با اشاره به وقوع این حادثه در ساعات پایانی شب گذشته، اظهار داشت: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در شهرستان شبستر، حوالی ساعت ۲۲:۰۵، تیم‌های عملیاتی اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با ارائه جزئیات بیشتر افزود: در این حادثه ۸ نفر شامل ۵ مرد و ۳ زن در بازه‌های سنی مختلف (از ۱۰ تا ۷۹ سال) مصدوم شده‌اند. خوشبختانه در این سانحه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

وی همچنین تصریح کرد: به منظور امدادرسانی سریع، ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه در محل، تمامی مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شبستر منتقل شدند.

