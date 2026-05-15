به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی‌نیا روز جمعه با اشاره به وقوع این حادثه در ساعات پایانی شب گذشته، اظهار داشت: در پی وقوع تصادف زنجیره‌ای در شهرستان شبستر، حوالی ساعت ۲۲:۰۵، تیم‌های عملیاتی اورژانس بلافاصله به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با ارائه جزئیات بیشتر افزود: در این حادثه ۸ نفر شامل ۵ مرد و ۳ زن در بازه‌های سنی مختلف (از ۱۰ تا ۷۹ سال) مصدوم شده‌اند. خوشبختانه در این سانحه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

وی همچنین تصریح کرد: به منظور امدادرسانی سریع، ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام و پس از انجام اقدامات اولیه در محل، تمامی مصدومان جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شبستر منتقل شدند.