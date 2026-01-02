به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه شهرستان مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، گفت: امروز استعمار و استکبار بیش از جنگ نظامی، با تغییر باورها و جابه‌جایی حق و باطل به دنبال ضربه‌زدن به امت اسلامی است.

وی با اشاره به نقش تاریخی حضرت زینب کبری (س) در افشای چهره واقعی استکبار پس از واقعه عاشورا، افزود: منطق زینب (س) منطق استکبارستیز بود و با خطبه‌ها و استناد به آیات قرآن، تحریف دشمن را رسوا کرد؛ همان الگویی که امروز نیز باید در برابر جنگ روایت‌ها به آن تمسک جست.

امام جمعه مانه تصریح کرد: دشمن زمانی با شمشیر و تهدید نظامی وارد می‌شد و امروز با هوچی‌گری رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی به میدان آمده است و بمباران روایت‌ها از بمباران موشکی خطرناک‌تر است، چرا که اراده‌ها و باورها را هدف می‌گیرد.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت، بیان کرد: اگر امام سجاد (ع) در شرایط خفقان امکان ارتباط مستقیم با مردم نداشت، این حضرت زینب (س) بود که پیوند امامت و امت را حفظ کرد و امروز نیز تبعیت از ولی‌فقیه ضامن عبور از فتنه‌ها است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب خطاب به انجمن‌های اسلامی در اروپا، گفت: رهبر انقلاب به روشنی نزاع امروز را نزاع تمدنی میان نظام سلطه و نظام عدالت اسلامی دانستند و تأکید کردند که هدف دشمن، خارج‌کردن ملت از مسیر تمدن‌سازی مهدوی است.

وی از دستاوردهای علمی و فناورانه کشور از جمله پرتاب همزمان سه ماهواره بومی یاد کرد و افزود: این موفقیت‌ها نشانه قدرت، عزت و خودباوری ملت ایران است که در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، هواشناسی، مدیریت بحران و صنعت نقش راهبردی دارد.

امام جمعه مانه در پایان با دعوت مردم به بهره‌گیری معنوی از ماه رجب، بر اهمیت اعتکاف، استغفار و فعالیت‌های فرهنگی به‌ویژه در حوزه سواد رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: دعا و تضرع مردم در خانه خدا، آثار و برکات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به همراه دارد.