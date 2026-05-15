به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه نهاوند گفت: ازدواج آسان ضرورت اجتنابناپذیری است که باید مورد توجه به خصوص خانوادهها باشد و نباید با چشم و همچشمی و مهریههای سنگین و جهیزیههای گران قیمت و تجملات سنگین که اقدامات غلطی است باعث سخت شدن شرایط برای ازدواج جوانان باشیم.
وی ادامه داد: افسردگی، ترویج فساد و فحشا، کاهش نرخ باروری، مشکلات اجتماعی و کاهش جمعیت از اثرات مضر تأخیر در ازدواج است که باید بزرگان و ریش سفیدان در این زمینه در راستای کاهش رسوم غلط فعالیت کنند.
امام جمعه نهاوند با اشاره به سالروز شهادت شهید جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی عنوان کرد: ایشان مبارز، انقلابی و خدمتگزار بود که با اخلاص و ایمان حجت را برای همه تمام کردند که باید با الگوگیری از خستگیناپذیر بودن ایشان برای مردم کار کرد.
وی بیان کرد: مردم ایران اسلامی در دنیا درخشیدند و هرجا نیاز بوده این ملت مقاوم در صحنه بودند و دشمنان را ناکام کردند و با جهاد خود نقشههای دشمنان را در میدانهای مختلف خنثی کردند و به تعبیر رهبر شهید امت این ملت در حوادث مبعوث میشوند.
حجت الاسلام محمدی گفت: ضرورت قرارگاه اقتصادی این روزها بر عهده دولت و مجلس و قوه قضائیه است و باید در این قرارگاه با مفسدان اقتصادی و دانه درشتها و مخلان اقتصادی برخورد شدید شود.
وی افزود: همه باید توجه کنند که در شرایط جنگی هستیم و نیاز به جهاد صرفهجویی داریم و میبینیم که در دنیا مشکلات و کمبودهای زیادی وجود دارد ولی ما با تلاش دولتمردان و مسئولان کمبودی در کشور نداریم ولی باید مراعات کرده و صرفهجویی را در دستور کار قرار دهیم.
امام جمعه نهاوند عنوان کرد: برخی همواره در مقابل دشمنان واداده بودند و یک روز میگفتند چرا باید موشک بسازیم و روز دیگر از پیشرفتهای هستهای انتقاد میکردند و امروز هم میگویند چرا تنگه هرمز را بستهایم و این افراد نقاط قوت نظام را هدف قرار دادهاند و در مقابل دشمن واداده هستند که باید مراقب اینگونه افراد بود و فریب سخنان آنها را نخورد.
وی افزود: امروز فضای رسانهای را برخیها در اختیار دارند و میخواهند مردم را دلسرد کرده و دشمن را قوی جلوه دهند و برخی هم به دنبال گرانکردن و احتکار کالاها هستند که باید در این زمینه مسئولان و مردم هوشیار باشند.
حجت الاسلام محمدی گفت: به یاری خدا و با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مردم ایران اسلامی همه توطئههای دشمنان را خنثی میکنند و در این زمینه خداوند یاری کننده است.
