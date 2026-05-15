به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مامدکلشی نژاد در خطبه های نماز جمعه اهل سنت ارومیه با بیان اینکه امروز در عصری پرآشگوب و پرتلاطم به سر میبریم، اظهار کرد: در چنین دورانی، استناد به اصول و ارزشهای اصیل دین اسلام، راهگشای سعادت فردی و جمعی است.
وی ادامه داد: اهداف والای دین مبین اسلام، که در رأس آنها بندگی خداوند، اقامه عدل، تزکیه نفس و عمران زمین قرار دارد، همواره الهامبخش مسلمانان در طول تاریخ بوده است. امروز، مقاومت اسلامی و جبهه مقاومت، نمادی از تلاش مستمر برای پیادهسازی این آرمانهای الهی در عرصه چالشهای معاصر هستند.
وی با اشاره به اینکه در مواجهه با ظلم و تجاوز، مقاومت اسلامی، این جهاد را در راستای تحقق فرمان الهی برای حاکمیت دین خدا تلقی میکند، افزود: این ایستادگی، تجلی حقیقی عبودیت است، زیرا در عمل، رضایت الهی را بر منافع دنیوی ترجیح میدهد.
امام جمعه اهل سنت ارومیه تاکید کرد: اقداماتی که در جهت دفع فتنه و ستم و برقراری امنیت در جوامع اسلامی صورت میگیرد، در حقیقت، لبیک به این فرمان قرآنی است.
وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه اهل سنت ارومیه خاطرنشان کرد: در جهانی که شاهد بیعدالتیهای فراوان است، مقاومت، صدای مظلومان و مدافع حقوق پایمال شده است. این روحیه عدالتخواهی، موتور محرک اقداماتی است که در جهت حفظ کرامت انسانی و برپایی نظم عادلانه صورت میگیرد.
ماموستا کلشی نژاد گفت: جبهه مقاومت، پس از دفع تجاوز و برقراری امنیت، تمام تلاش خود را برای بازسازی مناطق ویران شده، احیای زیرساختها و بازگرداندن زندگی به مردم به کار میبندد. این تلاش، نشان گرفته از مسئولیت مسلمین در قبال عمران و اصلاح زمین است که خداوند به ایشان سپرده است.
وی یادآور سد: مقاومت اسلامی، با تکیه بر آموزه های قرآنی و سیره نبوی که در منابع معتبر اهل سنت نیز به وفور یافت میشود، تجسمی زنده از آرمانهای بلند اسلام در دنیای امروز است.
امام جمعه اهل سنت ارومیه گفت: این مقاومت، در برابر ظلم ایستاده، پیانگر عدالت است، بر پایه اخلاق نبوی حرکت میکند و در راه آبادانی زمین گام برمیدارد، امید است که با پیروی از این ارزشهای اصیل، بتوانیم سهمی در تحقق رضایت الهی داشته باشیم.
