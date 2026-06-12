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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

جهاد کشاورزی استان اردبیل گرفتار آفت انتصابات سیاسی شده است

جهاد کشاورزی استان اردبیل گرفتار آفت انتصابات سیاسی شده است

اردبیل- امام جمعه اصلاندوز انتصابات سیاسی را آفت سیستم‌های اداری دانست و گفت: متأسفانه جهاد کشاورزی استان اردبیل به این آفت مبتلا شده و از توجه متوازن به شهرستان‌ها فاصله گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و السلمین محمد جعفرزاده در خطبه های نماز جمعه این هفته اصلاندوز با گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی گفت: انتصابات سیاسی آفت سیستم‌های اداری است؛ مبنای رشد باید شایسته‌سالاری باشد.

وی افزود: وقتی انتصابات سیاسی یا رفاقتی شود، چرخش نخبگانی متوقف می‌شود که هم بی‌انگیزگی اداری و هم نارضایتی اجتماعی در پی دارد.

امام جمعه اصلاندوز گفت: متاسفانه جهاد کشاورزی استان گرفتار این آفت شده و از توجه متوازن به شهرستان‌ها فاصله گرفته است. مردم ولایی اصلاندوز بیش از ۱۰۰ روز است که در تجمعات حاضرند و پشتیبان انقلاب‌اند؛ ما از متولیان می‌خواهیم حق این ولی‌نعمتان را ادا کنند. زیبنده نیست که دغدغه‌های کشاورزان نادیده گرفته شود.

کد مطلب 6857970

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