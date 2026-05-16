«قصر پوران» سفری معمایی به اعماق تاریخ و معماری ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بازی «قصر پوران» یک اثر ایرانی در سبک پازل، جورچین و معمایی است که با رویکردی نوآورانه، تلاش کرده است میان سرگرمی و آموزش تاریخ ایران پیوند برقرار کند.

برخلاف بسیاری از بازی‌های صرفاً فکری، این بازی با روایت داستانی جذاب و شخصیت‌پردازی هدفمند، کاربران را به سفری در دل تاریخ ایران دعوت می‌کند. ایده محوری بازی این است که بازیکن صرفاً برای حل معما وارد بازی نمی‌شود، بلکه در نقش یک بازآفریننده آثار باستانی ظاهر می‌شود.

هدف طراحان بازی از ساخت «قصر پوران» فراتر از یک بازی معمولی است. آنها سعی کرده‌اند بستری فراهم کنند تا کاربران ایرانی و حتی غیرایرانی، از طریق چالش‌های فکری و معمایی، با هویت تاریخی و معماری کهن ایران آشنا شوند. در حقیقت، بازسازی بناهای ایرانی پس از هر مرحله فقط یک ویژگی گیم‌پلی نیست، بلکه تلاشی نمادین برای باززنده‌سازی آثار تاریخی در ذهن و تجربه بازیکن است.

داستان بازی حول محور دو شخصیت اصلی به نام‌های فرهاد و پوران شکل گرفته است. این دو همسفر ماجراجو، بازیکن را در مسیری پر از رمز و راز همراهی می‌کنند. هر معمایی که حل می‌شود، پرده از رازهای نهفته یک اثر باستانی برمی‌دارد و همزمان بخش جدیدی از قصر باشکوه پوران را برای ساخت و شخصی‌سازی در دسترس بازیکن قرار می‌دهد. این روایت داستانی، بازی را از یک پازل ساده فراتر برده و به یک بازی داستانی و ماجراجویی تبدیل کرده است.

از نظر گیم‌پلی، بازی ترکیبی خلاقانه از پازل‌های متنوع، معماری ایرانی و ساخت‌وساز است. هر مرحله شامل چالش‌های فکری جدیدی است که برای تمام سنین طراحی شده‌اند. پس از موفقیت در هر مرحله، بازیکن امکان بازسازی و شخصی‌سازی بخشی از قصر را پیدا می‌کند. فضای بصری بازی با الهام از معماری ایرانی و احیای آثار باستانی طراحی شده و شخصیت‌های آن نیز دوست‌داشتنی و به‌یادماندنی توصیف شده‌اند.

گروه سنی این بازی «همه سنین» اعلام شده است؛ از بازی کودکان و نوجوانان گرفته تا بازی بزرگسالان. همچنین بازی به گونه‌ای طراحی شده که هم برای بازی دخترانه و هم برای بازی پسرانه مناسب باشد. علاوه بر این، جنبه خانوادگی بازی به قدری پررنگ است که اعضای خانواده می‌توانند در کنار هم از آن لذت ببرند. این ویژگی باعث شده «قصر پوران» از معدود بازی‌های ایرانی باشد که مرز سنی و جنسیتی مشخصی ندارد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، بازی «قصر پوران» تا کنون در استورهای داخلی بیش از ۲۰۰ هزار نصب فعال داشته است. از سوی دیگر، کاربران حاضر در این استورها به بازی امتیاز ۴.۵ از ۵ داده‌اند که نشان‌دهنده رضایت نسبی بالا است. این میزان استقبال برای یک بازی مستقل ایرانی با رویکرد تاریخی، به ویژه در مرحله تست اولیه، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

یکی از نقاط قوت کلیدی بازی، رایگان و آفلاین بودن آن است. کاربران بدون نیاز به اینترنت و در هر مکان و زمانی می‌توانند به تجربه بازی بپردازند. این ویژگی به خصوص برای بازی در سفرها یا مناطق با دسترسی محدود به اینترنت بسیار ارزشمند است.

«قصر پوران» را می‌توان یکی از تلاش‌های مناسب در حوزه بازی‌سازی ایرانی با محتوای فرهنگی و تاریخی ارزیابی کرد. تلفیق پازل، معماری ایرانی، داستان‌سرایی، بازسازی بناها و شخصی‌سازی قصر، آن را به تجربه‌ای منحصربه‌فرد تبدیل کرده است. با توجه به آمار استقبال، امتیاز بالا و استقبال گروه‌های مختلف سنی و جنسیتی، این بازی پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک برند مطرح در سبک بازی‌های پازل معمایی ایرانی را دارد. در صورت ادامه مسیر با همین کیفیت و بهره‌گیری از بازخورد کاربران، می‌تواند الگویی برای سایر بازی‌های آموزشی و سرگرم‌کننده در ایران باشد.