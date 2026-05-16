به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقبین، صبح شنبه، از نصب تندیس شهید دکتر مصطفی چمران در غربیترین نقطه این منطقه خبر داد.
حقبین در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: سال گذشته در شرقیترین نقطه منطقه یک، تندیس شهید بابایی نصب شد و امروز نیز با هنرمندی آقای نوری، از تندیس شهید چمران در غربیترین نقطه منطقه رونمایی میشود.
وی با اشاره به اینکه در طراحی این اثر از رهنمودهای چمران استفاده شده است، افزود: تلاش کردیم ابعاد اندیشمندی و دانشمندی این شهید بزرگوار را در جزئیات این تندیس به تصویر بکشیم.
شهردار منطقه یک تهران همچنین از نصب المان شهدای میدان قدس در آستانه سالگرد جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدامات در ترویج فرهنگ شهادت و برکت زندگیمان مؤثر باشد.
حقبین در پایان با اشاره به فرازونشیبهای سال گذشته و توجه مدیریت شهری به زیباسازی منظر شهری و ثبت رویدادهای تاریخی، خاطرنشان کرد: امروز در پیچ تاریخی مهمی از انقلاب اسلامی قرار داریم و نهادینه کردن فرهنگ شهادت، رسالت مدیریت شهری است.
