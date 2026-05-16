گمرکات عراق به‌ روی ایران باز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور مستقیم نخست وزیر عراق به گمرکات عراق به‌منظور عبور ترانزیت و ترانشیپمنت کالاهای ایرانی از کشور عراق به ایران صادر شده که بر مبنای آن تمام گمرک‌های عراق به‌روی ایران باز شده‌اند.

گفتنی است، بیش از یک ماه از محاصرۀ دریایی آمریکا می‌گذرد، تجارت ریلی ایران و چین سه برابر شده، پاکستان یک مسیر ترانزیتی جدید با ایران راه‌اندازی کرده و مجوز عبور کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران را می‌دهد.

حالا نخست‌وزیر عراق هم ادارۀ گمرک‌های مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی، اداره گمرک بار هوایی و گمرک فرودگاه بین‌المللی بغداد را موظف کرده تا حمل‌ونقل ترانزیت و بارگیری مجدد کالاها با ایران را فعال کنند.