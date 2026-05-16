۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

گمرکات عراق به‌ روی ایران باز هستند

دستور مستقیم نخست وزیر عراق به کلیه گمرکات عراق به‌منظور عبور ترانزیت و ترانشیپمنت کالاهای ایرانی از کشور عراق به ایران صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دستور مستقیم نخست وزیر عراق به گمرکات عراق به‌منظور عبور ترانزیت و ترانشیپمنت کالاهای ایرانی از کشور عراق به ایران صادر شده که بر مبنای آن تمام گمرک‌های عراق به‌روی ایران باز شده‌اند.

گفتنی است، بیش از یک ماه از محاصرۀ دریایی آمریکا می‌گذرد، تجارت ریلی ایران و چین سه برابر شده، پاکستان یک مسیر ترانزیتی جدید با ایران راه‌اندازی کرده و مجوز عبور کالاهای کشورهای ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران را می‌دهد.

حالا نخست‌وزیر عراق هم ادارۀ گمرک‌های مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی، اداره گمرک بار هوایی و گمرک فرودگاه بین‌المللی بغداد را موظف کرده تا حمل‌ونقل ترانزیت و بارگیری مجدد کالاها با ایران را فعال کنند.

سمیه رسولی

    • علی حقانی IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      این تبادلات کالاها و محصولات خوبه ولی اگه مسولین داخلی بدانند تولید هر کیلو پیازو گوجه در جنوب کشور هزینه دو برابر فروش دارد

