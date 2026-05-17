خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامی‌صفت: بدمینتون همدان در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های زیرساختی و کمبود امکانات، توانسته با اتکا به مربیان، داوران و ورزشکاران خود مسیر رشد و استعدادیابی را سپری کند؛ مسیری که به گفته فعالان این رشته ورزشی، با وجود دستاوردهای قابل توجه در میزبانی مسابقات کشوری و شناسایی استعدادهای جدید، همچنان با چالش‌هایی جدی به ویژه در حوزه زیرساخت و تأمین فضای تمرینی روبه‌رو است.

در شرایطی که بدمینتون‌بازان همدانی در رده‌های مختلف سنی در رقابت‌های ملی حضور دارند، نبود سالن تخصصی و بلاتکلیفی «سالن حجاب» به عنوان محل اصلی فعالیت این رشته در استان همدان، به مهم‌ترین دغدغه جامعه بدمینتون‌بازان تبدیل شده است.

خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با مسئولان، مربیان و ورزشکاران بدمینتون استان همدان به بررسی وضعیت این رشته، برنامه‌های استعدادیابی و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آن پرداخته است.

برگزاری مسابقات کشوری با حضور ۱۲۸ ورزشکار

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت‌های این هیئت در حوزه استعدادیابی و برگزاری مسابقات، اظهار کرد: در سال جاری مسابقات سطح سه بدمینتون آقایان کشور به میزبانی همدان در مدت دو روز و با حضور ۱۲۸ ورزشکار در بخش انفرادی و ۵۲ تیم در بخش تیمی برگزار شد.

جواد نظری افزود: این رقابت‌ها با هدف استعدادیابی و قهرمان‌پروری برگزار شد و همدان بار دیگر نشان داد که از ظرفیت لازم برای میزبانی رقابت‌های ملی بدمینتون برخوردار است.

وی با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی در استان همدان، گفت: امسال دو مرحله گزینش استعدادهای برتر با حضور ناظران فدراسیون بدمینتون، خانم‌ها جلالیان و نادری، برگزار شد که در مرحله نخست از میان ۶۰ شرکت‌کننده، ۱۵ نفر به عنوان استعدادهای برتر انتخاب شدند.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان عنوان کرد: افراد منتخب در بخش استعدادهای برتر در مرحله دوم مورد ارزیابی قرار گرفتند و پیش‌بینی می‌شود چند نفر از ورزشکاران استان به مرحله کشوری راه پیدا کنند که در این میان سهم شهرستان‌های همدان و نهاوند قابل توجه بوده است.

وی همچنین از برگزاری دو رقابت چندجانبه در مرداد و شهریورماه سال گذشته خبر داد و گفت: این مسابقات با حضور تیم‌هایی از استان‌های خرم‌آباد، بروجرد، سنندج، البرز، قزوین و همدان برگزار شد و از سطح فنی بالایی برخوردار بود.

نظری با بیان اینکه در بخش آقایان سهراب میرزایی عنوان قهرمانی را کسب کرد و حضور چهره‌هایی همچون علیرضا طاهری، علی طیب‌نژاد و شاکرمی بر کیفیت فنی مسابقات افزود، ادامه داد: در بخش دختران نوجوان نیز تیم‌های استان مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب عنوان قهرمانی و نایب‌قهرمانی را کسب کردند و تیم همدان با بدشانسی از صعود بازماند.

مزایده سالن حجاب نگرانی جامعه بدمینتون را افزایش داده است

وی در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی این رشته در استان همدان، بیان کرد: با وجود تلاش‌های انجام شده، نبود سالن تخصصی، کمبود امکانات و محدودیت منابع مالی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بدمینتون همدان است.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان با بیان اینکه سالن حجاب سال‌ها محل فعالیت بدمینتون استان بوده است، افزود: این سالن که از سال ۱۳۹۲ دفتر هیئت در آن مستقر بوده و مدتی است با عنوان خانه بدمینتون شهدای گمنام شناخته می‌شود، اکنون در معرض مزایده قرار دارد؛ موضوعی که نگرانی جدی جامعه بدمینتون استان را به دنبال داشته است.

وی تأکید کرد: در صورت واگذاری این سالن، هیئت بدمینتون استان بار دیگر بدون ساختمان خواهد ماند و بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای، استعدادیابی و قهرمان‌پروری با مشکل مواجه می‌شود.

نظری با اشاره به پیگیری‌های انجام شده گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، هیئت استان با حمایت رئیس هیئت، پیشکسوتان، داوران و ورزشکاران و همچنین از طریق فدراسیون بدمینتون و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌های لازم را برای حل این مشکل انجام داده است.

وی تصریح کرد: از نمایندگان مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و استاندار همدان درخواست داریم برای بازگشت سالن حجاب به عنوان خانه بدمینتون اقدام کنند و اجازه ندهند چراغ این خانه ورزشی خاموش شود.

دبیر هیئت بدمینتون استان همدان همچنین با اشاره به وضعیت بدمینتون بانوان گفت: این رشته بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و همکاری میان مربیان، ورزشکاران و فعالان این حوزه است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به بهترین شکل استفاده کرد.

نظری در پایان تأکید کرد: تنها مطالبه جدی هیئت بدمینتون استان، واگذاری قطعی سالن حجاب به این رشته است و حتی آمادگی داریم اجاره مصوب اداره کل ورزش و جوانان را پرداخت کنیم تا بدون دغدغه زیرساختی بتوانیم مسیر استعدادیابی و پرورش قهرمانان را ادامه دهیم.

بدمینتون بانوان همدان نیازمند توجه بیشتر به زیرساخت‌ها

نایب رئیس هیئت بدمینتون استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد این رشته در بخش بانوان گفت: تیم‌های پایه بانوان استان در رده‌های سنی زیر ۱۳ و زیر ۱۵ سال موفق به کسب نتایج قابل توجهی در مسابقات کشوری شدند.

ندا نیکوسخن افزود: محدودیت امکانات و کمبود ساعات تمرینی از جمله عواملی است که مانع از رسیدن تیم‌ها به جایگاه مطلوب در سطح ملی می‌شود.

وی تصریح کرد: در صورت افزایش ساعات تمرینی و بهبود زیرساخت‌ها می‌توان شاهد شکوفایی بیشتر استعدادهای جوان و ارتقای سطح فنی تیم‌های استان بود.

واگذاری سالن‌های بدمینتون به بخش خصوصی مانع رشد این رشته است

مربی و داور بدمینتون استان همدان نیز با تأکید بر لزوم حمایت بیشتر از مربیان و بازیکنان گفت: افزایش قابل توجه قیمت تجهیزات ورزشی به‌ویژه راکت و توپ بدمینتون فشار زیادی بر ورزشکاران وارد کرده است.

مهدی توتونچی افزود: مربیانی که در سطح استان همدان در حال بازیکن‌سازی و آماده‌سازی نفرات برای اعزام به مسابقات کشوری هستند به حمایت بیشتری نیاز دارند.

وی تأمین سالن تخصصی را یکی از نیازهای اساسی بدمینتون دانست و گفت: اگر سالن مجهز این رشته در اختیار هیئت قرار گیرد و درآمد آن برای حمایت از مربیان و تیم‌های اعزامی هزینه شود، بخش زیادی از مشکلات مالی برطرف خواهد شد.

این مربی بدمینتون با انتقاد از واگذاری سالن‌ها به بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی معمولاً با نگاه درآمدی فعالیت می‌کند و این مسئله با نیازهای هیئت‌های ورزشی برای برنامه‌ریزی تمرینات، اردوهای آمادگی و اجرای طرح‌های استعدادیابی همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: تیم‌هایی که قرار است به مسابقات کشوری اعزام شوند نیاز دارند در زمان‌های مشخص و حتی به صورت رایگان از سالن استفاده کنند تا بتوانند اردوهای آمادگی و تمرینات منظم خود را برگزار کنند.

توتونچی تأکید کرد: در اختیار داشتن حداقل یک سالن تخصصی برای هیئت بدمینتون استان ضروری است تا امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای رشد کمی و کیفی بازیکنان فراهم شود.

نبود سالن بدنسازی مانع پیشرفت بدمینتون‌بازان است

امین میرزایی از بازیکنان بدمینتون همدان نیز با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تمرینات حرفه‌ای گفت: نبود سالن بدنسازی تخصصی یکی از مشکلات جدی ورزشکاران این رشته است.

وی با بیان اینکه حدود سه تا چهار سال در این رشته فعالیت دارد، افزود: در ماه‌های گذشته پیشرفت خوبی در سطح بازی‌ها مشاهده شده، اما از زمانی که سالن در اختیار هیئت نیست، امکان تمرین مستمر و حرفه‌ای برای بازیکنان دشوار شده است.

این بازیکن بدمینتون ادامه داد: اگر امکانات بدنسازی حرفه‌ای فراهم شود، می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت بازیکنان در سطح قهرمانی و مسابقات کشوری داشته باشد، زیرا در حال حاضر تمرکز بیشتر تمرینات تنها بر بخش تکنیکی است.

وی همچنین به گرانی تجهیزات اشاره کرد و گفت: قیمت توپ بدمینتون بسیار بالا است و تهیه آن برای بسیاری از بازیکنان دشوار شده است؛ اگر هیئت بتواند بخشی از این هزینه‌ها را تأمین کند و حتی ماهانه یک کارتن توپ در اختیار تیم‌ها قرار دهد، روند پیشرفت بازیکنان سرعت بیشتری خواهد گرفت.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: تمرین در سالن‌هایی که در اختیار هیئت نیست، برنامه‌ریزی برای اردوهای آماده‌سازی پیش از مسابقات را دشوار می‌کند و همین موضوع بر میزان آمادگی بازیکنان برای حضور در رقابت‌های کشوری تأثیر می‌گذارد.

با توجه به موضوعات و مشکلات مطرح شده به نظر می‌رسد بدمینتون همدان با وجود ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه استعدادیابی و حضور ورزشکاران مستعد، بیش از هر چیز نیازمند توجه به زیرساخت‌ها و تأمین فضای تمرینی مناسب است. مطالبه جامعه بدمینتون همدان چندان پیچیده نیست؛ حفظ و واگذاری سالن حجاب به عنوان خانه بدمینتون تا برنامه‌های آموزشی، استعدادیابی و قهرمان‌پروری بدون دغدغه ادامه یابد. اکنون نگاه ورزشکاران، مربیان و مسئولان هیئت به تصمیمی است که می‌تواند آینده بدمینتون همدان را رقم بزند.