ثبت نزدیک به ۱۵۰ درخواست تأسیس مؤسسه اعزام دانشجو در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اموردانشجویان؛ عبدالحمید علیزاده، رئیس کارگروه نظارت و مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان با اشاره به سیاست کارگروه برای نظم بخشی و ساماندهی امر بررسی درخواست‌های تاسیس موسسه اعزام دانشجو گفت: اگرچه در سال ۱۴۰۴، اعضای کارگروه با همت مضاعف تلاش کردند که به همه درخواست‌های رسیده به سامانه، رسیدگی کنند اما شرایط خاص کشور، وقفه‌ای را در این روند به وجود آورد. بنابراین تلاش کردیم تا در سال جدید، جلسات فوق العاده‌ای را برای رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان برگزار کنیم.

رئیس کارگروه نظارت با اشاره به برگزاری سه جلسه کارگروه در اردیبهشت سال جاری خاطرنشان کرد: اگرچه شیوه‌نامه داخلی کارگروه، برگزاری دو جلسه در ماه است، اما همچنان که قبلا نیز اشاره کردم، ضرورت پاسخ به درخواست‌ها، انگیزه ما را برای برگزاری متراکم جلسات افزایش می دهد.

مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان در ادامه گفت: بررسی پرونده‌های موسسات برای امور تمدید، اصلاح کشورهای حوزه فعالیت و سایر درخواست‌های متعدد را نیز به این فعالیت‌ها باید اضافه کرد.

علیزاده با بیان این که در سال گذشته، نزدیک به ۱۵۰ درخواست در سامانه درگاه ملی مجوزها ثبت شده است، گفت: اهمیت کار و گره خوردن مسئولیت و وظایف مؤسسات اعزام به بخش مهمی از جامعه که همانا جوانان متقاضی تحصیل و علم و دانش هستند، سبب شده است تا سیاست مبتنی بر بررسی جامع و نکته سنجانه در کارگروه نظارت حاکم باشد، اما این مهم باعث غفلت از سرعت کار نمی‌شود.

شایان ذکر است متقاضیان تاسیس مؤسسات اعزام دانشجو برای ثبت درخواست خود باید به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور مراجعه کرده و اطلاعات مربوط به شرایط و مدارک ثبت درخواست را در درگاه تخصصی سازمان امور دانشجویان ملاحظه کنند. در حال حاضر نیز، نزدیک به ۱۵۰ مؤسسه مجاز اعزام دانشجو در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.