به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در تجمع مردمی پارس‌آباد مغان با تجلیل از مقام رهبر شهید و حماسه‌آفرینی‌های مکتبی اظهار کرد: جنگ رمضان شجاعت را به دنیا تزریق و هیمنه آمریکا را در هم شکست.

وی با اشاره به درماندگی دشمنان و استیصال در اجماع‌سازی جهانی افزود: شیرزنان غیور عشایر پیش از فرزندان خود، بر پیکر پاسداران غریب شهید می‌گریند و دشمن درک نمی‌کند که این مردم در مکتب سیدالشهدا (ع) بزرگ شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر اردبیل گفت: جنگ رمضان خیابان‌ها را به دانشگاه جهاد تبیین، ایران‌شناسی و وطن‌دوستی تبدیل کرد و با نمایش فضیلت‌های اسلامی، پایه‌های گام دوم انقلاب را مستحکم ساخت.

پیرجاهد با تاکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل شر مطلق هستند، خواستار ثبت تاریخی مظلومیت شهدای بی‌سلاح ناو دنا و دانش‌آموزان خردسال مدرسه میناب توسط قلم‌به‌دستان و تاریخ‌نویسان شد.

وی افزود: آلاچیق‌های عشایری امروز فراتر از کارگاه تولید، ستاد پشتیبانی جنگ رمضان هستند.

این مراسم با طنین شعار حماسی «عشایر اویاخدی، انقلابا دایاخدی» به پایان رسید.