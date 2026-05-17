۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۸

خروش عشایر مغان؛ آلاچیق‌ها ستادپشتیبانی نیروهای مسلح در جنگ رمضان شدند

اردبیل- مدیرکل امور عشایر اردبیل در تجمع پارس‌آباد با اشاره به نقش تاریخ‌ساز جنگ رمضان و شکست هیمنه آمریکا، از تبدیل آلاچیق‌های عشایری به ستاد پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد در تجمع مردمی پارس‌آباد مغان با تجلیل از مقام رهبر شهید و حماسه‌آفرینی‌های مکتبی اظهار کرد: جنگ رمضان شجاعت را به دنیا تزریق و هیمنه آمریکا را در هم شکست.

وی با اشاره به درماندگی دشمنان و استیصال در اجماع‌سازی جهانی افزود: شیرزنان غیور عشایر پیش از فرزندان خود، بر پیکر پاسداران غریب شهید می‌گریند و دشمن درک نمی‌کند که این مردم در مکتب سیدالشهدا (ع) بزرگ شده‌اند.

مدیرکل امور عشایر اردبیل گفت: جنگ رمضان خیابان‌ها را به دانشگاه جهاد تبیین، ایران‌شناسی و وطن‌دوستی تبدیل کرد و با نمایش فضیلت‌های اسلامی، پایه‌های گام دوم انقلاب را مستحکم ساخت.

پیرجاهد با تاکید بر اینکه آمریکا و اسرائیل شر مطلق هستند، خواستار ثبت تاریخی مظلومیت شهدای بی‌سلاح ناو دنا و دانش‌آموزان خردسال مدرسه میناب توسط قلم‌به‌دستان و تاریخ‌نویسان شد.

وی افزود: آلاچیق‌های عشایری امروز فراتر از کارگاه تولید، ستاد پشتیبانی جنگ رمضان هستند.

این مراسم با طنین شعار حماسی «عشایر اویاخدی، انقلابا دایاخدی» به پایان رسید.

