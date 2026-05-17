۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

ممنوعیت پرواز برای روبات‌های انسان نما

شرکت هواپیمایی «ساوت وست ایرلاینز» تمام روبات های انسان نما را در پروازهایش ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این ایرلاین بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت جهان است که مقر آن در دالاس واقع شده است. شرکت تایید کرده این نوع ورود روبات ها هم در کابین هواپیما و هم در بخش حمل بار بدون توجه به اندازه یا مورد استفاده شان، ممنوع است. شرکت هواپیمایی مذکور روبات انسان نما را هر ماشینی که برای تقلید از ظاهر، حرکات یا رفتار انسان طراحی شده، تعریف کرده است. مشابه این تعریف برای روبات های مشابه حیوانات نیز به کار می رود.

پس از وقوع چند حادثه مرتبط با روبات ها در پروازهای این شرکت که در شبکه های اجتماعی توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، اکنون «ساوت وست ایرلاینز» سیاست خود را تغییر داده است.

در یک حادثه، پروازی از مبدا اوکلند به تاخیر افتاد زیرا خدمه پرواز مشغول بستن و محکم کردن روبات در جای خود بودند. هرچند شرکت های هواپیمایی این ماشین ها را به عنوان ابزارهایی که باید به عنوان بار حمل شوند و صندلی اشغال نمی کنند، دسته بندی کرده اند. در این رویداد در نهایت پس از آنکه روبات به صندلی کنار پنجره منتقل و باتری آن حذف شد، پرواز ادامه یافت.

در رویدادی جدید یک روبات انسان نمای ۳.۵ فوتی به نام «استیوی» متعلق به آرون مهدی زاده، یک کارآفرین دردسرساز شد. طبق گزارش ها مهدیزاده صندلی جداگانه ای برای روبات در پرواز خریده بود. او در این باره به شبکه خبری «سی بی اس نیوز» گفت: بیشتر افراد از دیدن یک روبات در حال پرواز هیجانزده شدند و سرگرمی زیادی ایجاد کرد.

روبات جهت پیروی از پروتکل های امنیتی مجهز به باتری کوچک تر شده و حین حرکت به سمت پایانه فرودگاه از آن فیلمرداری شد. البته تحت دستورالعمل جدید روبات های کوچک تر و اسباب بازی ها همچنان اجازه سوار شدن بر هواپیما را دارند به شرکت آنکه در ابعاد استاندارد بار همراه باشند و از قوانین فعلی مواد خطرناک در خصوص اندازه باتری ها پیروی کنند.

کد مطلب 6832461
شیوا سعیدی

