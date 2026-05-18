خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان تهران در جریان ۴۰ روز جنگ رمضان، با تمرکز بیش از ۴۴ درصد از حملات هوایی و موشکی دشمن مواجه بود که منجر به شهادت ۱۳۸۰ شهروند و آسیب به هزاران واحد مسکونی و زیرساختی شد.
با این حال، هماهنگی دستگاههای اجرایی، نظامی و امدادی تحت نظر استانداری تهران، از قطعی سوخت و برق جلوگیری و زمینه اسکان اضطراری یک میلیون نفر را نیز فراهم کرد.
استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار ۱۳۸۰ شهید استان تهران در این نبرد، بیشترین تعداد شهدا در میان استانهای کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: راهبرد اصلی دشمن ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به خیابانها برای اجرای پروژه ناامنسازی بود، اما حضور آگاهانه مردم در زیر برف و باران و بمباران، این نقشه را نقش بر آب کرد. علیرغم دسترسی دشمن به فناوریهای پیشرفته و هوش مصنوعی، هماهنگی بینظیر در شورای تأمین استان باعث شد شاخصهای امنیتی پایتخت حتی از دوران پیش از جنگ نیز ثبت بهتری داشته باشد.
یکی از حساسترین بخشهای مدیریت بحران، تأمین پایدار سوخت و برق بود، پس از انهدام مخازن اصلی سوخت توسط حملات دشمن با دستورات و نظارت مستقیم استاندار تهران و با اجرای طرحهای فوری و همکاری مردم، مصرف سوخت را ۵۰ درصد کاهش داد.
رایگان شدن مترو و اتوبوسهای تندرو و کاهش ترددهای غیرضروری شهری، نقش کلیدی در این کاهش ایفا کرد، محمدصادق معتمدیان درباره انهدام سه مخزن اصلی سوخت توسط دشمن گفت: پیشبینی دشمن این بود که با ایجاد بحران سوخت، زمینه برای اغتشاش فراهم شود، اما با اتخاذ تدابیری مانند رایگان کردن مترو و اتوبوسرانی و کاهش ترددهای شهری، مصرف سوخت ۵۰ درصد کاهش یافت. همچنین با استفاده از ظرفیت سه استان معین (اصفهان، قم و مرکزی)، تأمین سوخت به طور مستمر ادامه یافت و در طول این ۴۰ روز، هیچیک از ۳۸۶ جایگاه سوخت استان تهران حتی برای یک ساعت تعطیل نشد.
وی یکی از دستاوردهای بزرگ این دوره، احیای نقش مساجد در مدیریت بحران بود، استاندار تهران گفت: ظرف کمتر از یک ماه، زمینه اسکان اضطراری یک میلیون نفر در تهران فراهم شد. در ۳۵ نقطه حساس و ۷۰۰ مسجد، ذخایر استراتژیک شامل چادر، پتو و مواد غذایی دپو شد. برای خودکفایی انرژی نیز ۷۰۰ مسجد به موتوربرق و پنلهای خورشیدی مجهز شدند تا در صورت قطع برق سراسری، فرآیند اسکان مردم مختل نشود.
در حوزه درمان نیز ۹۴ درمانگاه و خیریه با همکاری سازمانهای مردمنهاد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سازماندهی شدند تا خدمات رایگان درمانی را در مناطق محروم ارائه دهند. همچنین شناسایی نیازمندان و واریز مستقیم کمکهای مالی نیز در دستور کار قرار گرفت.
۱۲۰۰ نقطه از زیرساختهای برق استان تهران مورد هدف قرار گرفت
معتمدیان درباره مدیریت ناترازی برق در پایتخت گفت: تهران ۳ میلیون کولر آبی دارد که ۲۰۰۰ مگاوات برق مصرف میکنند. طرحی با محوریت مساجد برای شناسایی محلهبهمحله و جایگزینی موتورهای قدیمی با موتورهای BLDC (کاهنده مصرف تا ۵۰ درصد) یا کولرهای سلولزی از طریق اعطای وامهای کوچک در حال اجراست، این طرح میتواند ۱۰۰۰ مگاوات از بار شبکه برق پایتخت را کاهش دهد.
استاندار تهران با اشاره به آسیب دیدن ۱۲۰۰ نقطه از زیرساختهای برق استان تأکید کرد: علیرغم اصابت مستقیم به پستها و ترانسفورماتورها، میانگین زمان قطع تا وصل مجدد شبکه تنها ۵۲ دقیقه بود. همچنین ۱۰۰ نیروگاه سیار برای تأمین برق مراکز حساس و حیاتی در حالت آمادهباش کامل قرار داشتند.
معتمدیان در تشریح مدیریت زنجیره غذایی در دوران جنگ گفت: با ایجاد ۱۲۰ ایستگاه ثابت نظارتی در کنار گشتهای سیار، مبارزه با گرانفروشی به طور قابل توجهی تشدید شد، در بخش نانواییها، سهمیه آرد به جای ۱۰ روز، برای دو ماه توزیع شد تا ذخیره کافی در سطح استان وجود داشته باشد. قاطعیت در برخورد با متخلفان باعث شد هیچ مشکلی در تأمین نان مردم ایجاد نشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با قدردانی از مدیریت میدانی استانداری و پیگیریهای موفق دولت در اعطای مجوزهای ویژه واردات و صادرات به تهران (مشابه استانهای مرزی)، این اقدامات را گامی بلند در جهت تسهیل امور پایتخت دانست.
سیدعلی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم ۳۰ درصدی تهران از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۵۰ درصدی از تراکنشهای مالی کشور، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه پایتخت در مواجهه با کسری بودجه تأکید کرد.
نمایندگان خواستار نظارت بیشتر بر بازار در بحبوحه جنگ اقتصادی شدند
یکی از نمایندگان مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فشار شدید معیشتی و روانی بر مردم پس از جنگ، خواستار نظارت جدیتر و ملموستر بر بازار شد.
محمد سراج، به خبرنگار مهر گفت: مسئولیت مستقیم نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است و باید با ابلاغ دستورات قاطع، تحرکی جدی در بدنه تعزیرات ایجاد و با پدیده احتکار و گرانفروشی برخورد شود.
حسین حقوردی، نماینده شهریار، قدس و ملارد، با گلایه از تورم افسارگسیخته پس از توقف جنگ به خبرنگار مهر گفت: وامهای ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومانی برای جبران خسارت خانههای کاملاً تخریبشده کافی نیست و مردم در تأمین سرپناه با بنبست مواجه شدهاند.
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز تحقق اقتصاد مقاومتی و نیز افزایش تاب آوری اقتصادی را در گرو مردمیسازی واقعی و بهرهگیری از سرمایههای راکد جامعه نظیر طلا و ارزهای دیجیتال دانست و بر ضرورت فعالسازی پدافند غیرعامل شهری و اجرای مانورهای آموزشی برای آمادهسازی مردم در مواجهه با جنگهای ترکیبی تأکید کرد.
اقدامات دستگاههای مسئول استان تهران در جنگ رمضان نشان داد که هماهنگی میان نهادهای نظامی، انتظامی، امدادی، خدماتی و اقتصادی میتواند در سختترین شرایط، آرامش و آسایش نسبی را برای شهروندان به ارمغان آورد. از پایداری شبکه سوخت و برق گرفته تا اسکان اضطراری و تأمین نان و دارو، همه در سایه تلاش شبانهروزی مدیران و همراهی آگاهانه مردم میسر شد. اکنون اولویت اصلی، بازسازی کامل مناطق آسیبدیده و حمایت از معیشت خانوادههای داغدار و خسارتدیده است؛ امری که بار دیگر عزم همگانی را میطلبد.
