رحمت‌الله جهانشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس میانگین ۲۴ ساعته شاخص کیفیت هوا تا ساعت ۸ صبح سه شنبه، شاخص آلودگی در شهر یاسوج ۱۲۸، گچساران ۱۴۸ و دهدشت ۱۳۹ ثبت شده که همگی در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

وی بیان کرد: همچنین وضعیت کیفیت هوا در شهرستان بهمئی نیز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

معاون محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای سنجش کیفیت هوا اظهار کرد: بر اساس این شاخص، اعداد بین صفر تا ۵۰ در وضعیت «پاک»، ۵۱ تا ۱۰۰ «قابل قبول»، ۱۰۱ تا ۱۵۰ «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۱۵۱ تا ۲۰۰ «ناسالم»، ۲۰۱ تا ۳۰۰ «بسیار ناسالم» و بالاتر از ۳۰۰ در وضعیت «بحرانی» قرار می‌گیرد.

وی با توصیه به شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی و زنان باردار، گفت: افراد حساس تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و فعالیت‌های ورزشی و طولانی‌مدت در محیط بیرون را کاهش دهند.

جهانشایی علت اصلی افزایش آلودگی هوا را ورود گرد و غبار و شرایط جوی عنوان کرد و افزود: پایش مستمر وضعیت هوا در شهرهای استان ادامه دارد.