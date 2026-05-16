۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۱

جلوگیری از خروج بیش از ۱۹۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب 

میناب- فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف یک عدد مشک ماری حاوی بیش از ۱۹۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی با اعلام این خبر، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب پس از کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت بوسیله مشک های ماری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان با رها کردن محموله سوختی از محل متواری شدند.

فرمانده دریابانی میناب، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات موفق به کشف ۱ عدد محفظه پلاستیکی موسوم به مشک ماری حاوی ۱۹۹ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند که بنابر اعلام نظر کارشناسان ارزش این محموله را ۳۰۰ میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال برآورد شده است.

