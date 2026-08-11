به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امیری صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با تبریک روز خبرنگار گفت: رسانه‌ها در یک سال گذشته همواره پشتیبان مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس بوده‌اند و نقدها و پیشنهادهای آنها می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک کند.

وی با اشاره به نقش مجموعه راهداری در ارائه خدمات عمومی در شرایط مختلف، افزود: استان فارس با ۷۵ هزار راننده حرفه‌ای در کشور رتبه نخست را دارد و در حوزه ناوگان سنگین نیز بیش از ۵۴ هزار دستگاه ناوگان دارای کارت هوشمند در استان فعال است.

۲۱ هزار کیلومتر راه تحت پوشش راهداری فارس

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با بیان اینکه این استان حدود ۲۱ هزار کیلومتر راه دارد، گفت: وظیفه احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی بر عهده بخش‌های دیگری از وزارت راه و شهرسازی است و راهداری بیشتر در حوزه نگهداری، اصلاح رویه، رفع نقاط حادثه‌خیز، ایمنی راه‌ها و احداث برخی راه‌های روستایی و فرعی فعالیت می‌کند.

امیری ادامه داد: در یک سال گذشته تلاش کردیم خدمات راهداری در تمام نقاط استان به صورت عادلانه توزیع شود و امروز از زرین‌دشت تا آباده و در تمام شهرستان‌های فارس، پروژه‌های راهداری فعال است.

وی با اشاره به آغاز مسئولیت خود در استان از هشتم خردادماه ۱۴۰۴ گفت: مدت کوتاهی پس از آغاز فعالیت، جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و مجموعه راهداری در کنار سایر دستگاه‌ها برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم پای کار آمد.

مدیرکل راهداری فارس افزود: در این مدت تمامی راه‌های جایگزین مورد نیاز، پل‌ها و تونل‌هایی که ضرورت داشتند، شناسایی و استانداردسازی شدند تا در صورت بروز حادثه و آسیب به مسیرهای اصلی، امکان ارائه خدمات بدون وقفه وجود داشته باشد.

امیری با اشاره به نقش ماشین‌آلات راهداری در مدیریت بحران بیان کرد: در همین راستا ۳۳ دستگاه ماشین‌آلات جدید به ناوگان راهداری استان اضافه شد که از جمله آنها بلدوزر و گریدر بود و در عملیات‌های مختلف، از جمله آواربرداری در شیراز، مورد استفاده قرار گرفت.

۲۳۳ هزار زائر اربعین و خدمات‌رسانی راهداری فارس

وی با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل استان در اربعین سال گذشته گفت: در اربعین ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ هزار زائر از فارس به صورت رفت و برگشت جابه‌جا شدند و با همکاری رانندگان و تشکل‌های حمل‌ونقل، این مأموریت با موفقیت انجام شد.

امیری همچنین از تداوم آماده‌باش مجموعه راهداری در مناسبت‌های مختلف از جمله نوروز و اربعین خبر داد و گفت: مجموعه حمل‌ونقل جاده‌ای استان در تمام این ایام خود را خدمتگزار مردم می‌داند.

روکش آسفالت محورهای اصلی فارس در حال اجراست

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به وضعیت نامناسب بخشی از محورهای اصلی استان گفت: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از منابع به مناطق محروم، روستایی و فرعی اختصاص یافته بود و برخی محورهای اصلی و شریانی نیاز جدی به بهسازی و ارتقای کیفیت داشتند.

وی افزود: در حال حاضر عملیات روکش آسفالت در محورهای مختلف از جمله ورودی فارس از سمت داراب، محور شیراز-اصفهان، شیراز-سپیدان، سپیدان-یاسوج، شیراز-ارجان، شیراز-دوراهی جهرم و شیراز-سروستان در حال اجراست.

امیری ادامه داد: در محور شیراز-ارجان که سال‌ها مورد گلایه مردم و کاربران جاده‌ای بود، عملیات روکش انجام شده و باند برگشت نیز در برنامه قرار دارد.

ساماندهی ورودی شیراز در دستور کار راهداری

وی با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور گفت: ورودی شهر شیراز باید در شأن مردم استان و مسافرانی باشد که وارد این شهر می‌شوند و به همین دلیل اصلاح گاردریل‌ها، استفاده از نیوجرسی‌های استاندارد، بهسازی رویه راه، خط‌کشی و ارتقای روشنایی در برنامه راهداری قرار گرفته است.

مدیرکل راهداری فارس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم ورودی شیراز از نظر ایمنی و کیفیت به شرایط مطلوب برسد.

پایان ساماندهی بخش راهداری کمربندی شیراز تا دو ماه آینده

امیری با اشاره به تفکیک وظایف دستگاه‌های مختلف در کمربندی شیراز گفت: حدود ۴۲ کیلومتر از این محور میان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری شیراز تقسیم شده و هر دستگاه در محدوده تعیین‌شده وظایف خود را دنبال می‌کند.

وی افزود: در محدوده تحت مسئولیت راهداری، عملیات مربوط به روشنایی، حفاظ‌های کناری، خط‌کشی، اصلاح رویه و شیب شیروانی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم وظایف راهداری در این بخش تا دو ماه آینده به پایان برسد.

مدیرکل راهداری فارس با اشاره به اجرای عملیات در ساعات شب گفت: به دلیل حجم بالای تردد در کمربندی، بخشی از عملیات به ساعات شب منتقل شده تا اختلال کمتری در عبور و مرور شهروندان ایجاد شود.

روشنایی جاده‌ها تابع استانداردهای ایمنی است

امیری در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره روشنایی برخی مقاطع کمربندی شیراز اظهار کرد: روشنایی راه‌ها بر اساس استانداردها و ضوابط ایمنی انجام می‌شود و نقاطی که دارای مه‌گرفتگی یا شرایط خاص هستند، با تأیید پلیس راه و هواشناسی در اولویت روشنایی قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: نمی‌توان به صورت سلیقه‌ای یک مسیر را روشن و مسیر دیگری را رها کرد؛ چراکه منابع باید بر اساس نیازهای واقعی و استانداردهای ایمنی در سراسر استان توزیع شود.

مدیرکل راهداری فارس با بیان اینکه عدالت در توزیع خدمات یکی از اولویت‌های این مجموعه است، گفت: امروز در تمامی شهرستان‌های استان پروژه‌های راهداری فعال است و خدمات محدود به چند شهرستان خاص نیست.

وی افزود: از زرین‌دشت در شرق استان تا آباده در شمال فارس، پروژه‌های مختلف راهداری در حوزه راه‌های اصلی، فرعی، روستایی و نقاط پرتصادف در حال اجراست.

قاچاق سوخت فارس حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیست

امیری در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع قاچاق سوخت گفت: ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فارس بیش از ۵۴ هزار دستگاه ناوگان سنگین دارد که برای دریافت سوخت به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند و درصد بسیار کمی از قاچاق سوخت می‌تواند به حوزه حمل‌ونقل مربوط باشد.

وی ادامه داد: در حوزه راهداری و حمل‌ونقل، کمیسیون ماده ۱۱ و ماده ۱۲ فعال است و در موارد تخلف، برخوردهای قانونی از تذکر و جریمه تا لغو پروانه انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری فارس پیشنهاد کرد: برای مدیریت بهتر عرضه سوخت، می‌توان در ورودی جایگاه‌ها از دوربین‌های هوشمند استفاده کرد و کارت‌های سوخت غیرمجاز و جابه‌جاشونده را ساماندهی کرد.

امیری تأکید کرد: قاچاق سوخت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای نیست و باید منشأ اصلی این موضوع در بخش‌های دیگر شناسایی شود.

وی در پایان با قدردانی از خبرنگاران گفت: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس همواره آماده دریافت انتقادات و پیشنهادهای رسانه‌هاست و خبرنگاران می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز مسائل و مشکلات حوزه راهداری را از طریق این مجموعه پیگیری کنند.

امیری خاطرنشان کرد: برای ارتقای استان فارس و ارائه خدمات بهتر به مردم، به همراهی و پشتیبانی رسانه‌ها نیاز داریم.