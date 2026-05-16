آماده اخذ وکالت از مردم ایران به خون خواهی رهبر شهیدمان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ثبت شکایت جنایات جنگی دشمن آمریکایی- صهیونی علیه کودکان مدرسه شجره طیبه میناب و جلسه هماهنگی حقوقی و قضایی رسیدگی به خسارات جنگ در شهر بندرعباس با حضور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، معاون حقوقی وزیر دادگستری، رئیس آموزش و پرورش استان هرمزگان، رئیس دادگستری بندرعباس، رئیس بنیاد شهید بندرعباس، نمایندگان مجلس، و مدیران دستگاه های اجرایی استانی در محل آموزش و پرورش بندرعباس برگزار شد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به اقدامات مرکز در روند پیگیری پرونده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب گفت: رئیس دستگاه قضا در مورد پیگیری پرونده دانش‌آموزان میناب تاکید ویژه دارند و برحسب دستور ایشان ما به همراه تیمی از کارشناسان رسمی و وکلا طی چند روز گذشته در شهرستان میناب ضمن انجام کار کارشناسی برآورد خسارات بحث اخذ شکایات از خانواده شهدا را انجام دادیم و تاکنون از ۱۳۰ نفر از این عزیزان اخذ وکالت جهت طرح دعوی در محاکم داخلی و بین المللی انجام شده است و بر سر مزار این دانش آموزان مظلوم با خانواده آنها عهد بستیم که انتقام خون عزیزانشان را خواهیم گرفت.

عبدلیان پور افزود: وکلای ما در عرصه حقوق بین‌الملل اجازه ندادند که کلام رهبر شهیدمان روی زمین بماند و به صورت ویژه با تشکیل کارگروه های تخصصی به طرفیت از خانواده شهدا و جانبازان بحث طرح دعوی را در محاکم داخلی و بین المللی دنبال می کنند.

وی ادامه داد: ما در دادخواست‌های خود علاوه بر کشورهای متخاصم و حامی آنها، شرکت‌های مختلفی که در تجهیز نظامی دشمنان فعالیت داشتند را طرف دعوی قرار داده‌ایم و مطمئنا مطالبه خسارات وارده را از آنها خواهیم گرفت.

عبدلیان پور بیان داشت: ما در مجموعه مرکز ستاد نبرد حقوقی را راه اندازی کردیم و از اولین روز آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تا جنگ رمضان علیرغم حملات دشمن در میدان بودیم و لحظه‌ای کار کارشناسی خسارات و اخذ وکالت از خانواده شهدا و آسیب دیدگان را معطل نگذاشتیم.

رئیس مرکزوکلای قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش تمام این اقدامات به طور مستمر به رئیس دستگاه قضا ارائه می شود، گفت: ایشان تاکید ویژه ای درمورد پرونده میناب دارند که با اولویت و جدیت انجام شود و برهمین اساس ما تمرکز ویژه‌ای روی این مسئله داریم که جنایت صورت گرفته در عرصه داخلی و بین‌المللی مورد پیگیری قرار گیرد و سندی برتایید ادعای دروغین حامیان حقوق بشر باشد تا افکار عمومی دنیا ببیند که چطور کودکان عامدانه مورد حمله نظامی قرار می گیرند و مجامع بین‌المللی آن را نادیده می‌گیرند و سکوت می‌کنند.

وی گفت: ما معتقدیم که خون پاک این شهیدان مظلوم گریبان جنایتکاران را خواهد گرفت و ما در این نبرد حقوقی با تمام توان از مطالبات خانواده شهدا و بازماندگان این جنایت دفاع خواهیم کرد.

عبدلیان پور در پایان این جلسه گفت: ما در مورد از دست دادن رهبر شهیدمان یک داغ سنگین و خسارت معنوی جبران ناپذیر را متحمل شدیم و از بابت همین موضوع آماده‌ایم تا یک دادخواست ۹۰ میلیون نفری به طرفیت از مردم ایران آماده کنیم و در سراسر کشور ظرفیت خود را برای اخذ وکالت از مردم پای کار خواهیم آورد.