برپایی دسته عزای خادمان حرم بانوی کرامت در سالروز شهادت امام جواد(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، خادمان و زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها در سالروز شهادت حضرت امام جواد علیهالسلام با برپایی آیین عزاداری، ارادت خود را به ساحت اهلبیت عصمت و طهارت(ع) ابراز میکنند.
این مراسم معنوی صبح روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه از ساعت ۹ با اجتماع عزاداران در مسجد امام حسن عسکری علیهالسلام آغاز میشود و شرکتکنندگان در قالب دسته عزاداری به سمت حرم مطهر بانوی کرامت حرکت خواهند کرد.
این آیین سوگواری با حضور خادمان، زائران و جمعی از عاشقان خاندان عصمت و طهارت(ع) برگزار میشود و در جریان آن برنامههای مختلفی از جمله سخنرانی مذهبی، مرثیهسرایی و نوحهخوانی پیشبینی شده است.
همچنین مداحان اهلبیت(ع) در طول مسیر حرکت دسته عزاداری با نوحهخوانی و ذکر مصائب حضرت جوادالائمه علیهالسلام فضای معنوی ویژهای را برای عزاداران فراهم خواهند کرد.
برنامه عزاداری پس از ورود دسته سوگواران به حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها در صحن امام رضا علیهالسلام ادامه مییابد و عزاداران در سوگ نهمین اختر تابناک امامت و ولایت به اقامه عزا خواهند پرداخت.
این مراسم همچنین با هدف تجدید عهد و بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و ابراز وفاداری به مقام معظم رهبری برگزار میشود.
دسته عزاداری هیئات مذهبی استان قم روز عصر روز شهادت جواد الائمه علیه السلام از امامزاده سید علی علیهالسلام به سمت امامزاده موسی مبرقع فرزند بلافصل جواد الائمه علیهالسلام برگزار می شود.
