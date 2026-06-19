امام جمعه گیلانغرب: عزاداری حسینی معیار ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن دانیاری در خطبههای نماز جمعه گیلانغرب با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، این ایام را به محضر امام زمان (عج)، رهبر معظم انقلاب و همه شیعیان و عزاداران حسینی تسلیت گفت و اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال عزاداریها، توسلات و عرض ارادتهای عاشقان اهل بیت (ع) را به کرم خود مورد قبول قرار دهد.
وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع) به نقل از پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «برای شهادت حسین (ع) حرارتی در دلهای مؤمنان ایجاد میشود که هرگز سرد نخواهد شد»، افزود: یکی از مهمترین نشانههای ایمان، محبت، اندوه و داغ حسینی است و هر کس به هر شکل برای امام حسین (ع) اظهار ارادت و عزاداری کند، از این ویژگی ارزشمند بهرهمند است. البته ایمان دارای مراتب مختلف است و انسان باید در کنار این محبت، سایر ویژگیهای مؤمنان را نیز در خود تقویت کند.
امام جمعه گیلانغرب با بیان اینکه عزاداری برای سیدالشهدا (ع) ریشه در آموزههای قرآن کریم دارد، تصریح کرد: آیه مودت در سوره شورا بر محبت اهل بیت (ع) تأکید دارد و همین محبت در طول تاریخ، زمینه حفظ و انتقال اسلام ناب محمدی را فراهم کرده است. ائمه اطهار (ع) نیز با برپایی مجالس عزاداری و تبیین پیام عاشورا، نهضت امام حسین (ع) را زنده نگه داشتند و این مجالس همچنان بزرگترین بستر ترویج معارف دینی و هدایت انسانها به شمار میرود.
حجتالاسلام دانیاری در ادامه با اشاره به خطبه دوم نماز جمعه، بصیرت و صبر را از مهمترین ویژگیهای اهل تقوا برشمرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع) این دو ویژگی را شرط حرکت در مسیر الهی معرفی کردهاند و حضرت ابوالفضل العباس (ع) نمونه کامل بصیرت، وفاداری و استقامت در ولایت بود. ملت ایران نیز در مقاطع حساس با تبعیت از ولایت فقیه، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتهاند.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و مواضع رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در تحقق اهداف خود ناکام ماندهاند و ملت ایران با وحدت، بصیرت و ایستادگی، نقشههای آنان را خنثی کرده است. به گفته وی، ملت ایران همانند مکتب عاشورا هرگز زیر بار زورگویی و سلطه نخواهد رفت و این مسیر را با تکیه بر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد داد.
امام جمعه گیلانغرب در بخش دیگری از سخنان خود از تلاشهای مسئولان استان و شهرستان برای آمادهسازی مرز سومار جهت تردد زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و افزود: امیدواریم امسال این مرز به صورت کامل برای عبور زائران آماده شده و به عنوان یکی از مبادی رسمی تردد زائران اربعین تثبیت شود که علاوه بر خدمت به عاشقان اهل بیت (ع)، زمینه رونق و توسعه منطقه را نیز فراهم خواهد کرد.
وی همچنین با تبریک هفته بسیج اساتید، از تلاش استادان متعهد و انقلابی در تربیت نیروهای مؤمن و کارآمد برای آینده کشور تقدیر کرد و در پایان، از خداوند متعال تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، رفع مشکلات مردم، قبولی عزاداریهای ماه محرم و عزت و سربلندی ملت ایران را مسئلت کرد.
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