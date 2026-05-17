زخمی شدن ۱۰۵ نظامی صهیونیست در یک هفته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانههای رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم گزارش دادند که طی یک هفته اخیر درگیریهای جنوب لبنان، ۱۰۵ نظامی صهیونیست زخمی شدهاند.
پیش از این و در روز گذشته ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک افسرش در پی حمله پهپادی حزبالله کشته شده است.
پهپادهای حزبالله لبنان به کابوسی برای نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان تبدیل شده است.
شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی پیشتر عنوان کرد: در واقع وضعیت جدید ما را میکشد و نظامیان در جنوب لبنان را نیز که در برابر خطری مستقیم که همان پهپادهای بمبگذاری شده است، قرار دارند، میکشد.
در همین خصوص بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، امروز اعلام کرد که دستوراتی را برای یافتن راه حلی برای پهپادهای حزبالله و مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در آینده صادر کرده است.
