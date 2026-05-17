بازداشت ۱۵ حامی فلسطین در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، پلیس آلمان اعلام کرد در جریان یک تظاهرات حمایت از فلسطین در برلین، ۱۵ نفر بازداشت شدند.

در ویدئوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، نشان داده می شود که پلیس آلمان با مداخله خشونت‌آمیز و استفاده از گاز علیه تظاهرکنندگان وارد عمل شد و چند نفر را بازداشت کرد.

رسانه ها با انتشار تصاویری اعلام کردند که مردم در شهرها و کشورهای مختلف در اروپا دیروز شنبه به خیابان ها آمده و در حمایت از مردم مظلوم فلسطین شعارهایی سر دادند.

بر اساس اعلام این رسانه، طرفداران آرمان فلسطین با در دست داشتن پرچم های فلسطین همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.

حامیان مردم فلسطین شعار می دادند: فلسطین باید آزاد شود.

تظاهرات متعدد برای ابراز همبستگی با مظلومان فلسطینی در سالروز هفتاد و هشتمین سالگرد «روز نکبت» یا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۸ برگزار شد؛ روزی که در آن صدها هزار فلسطینی پس از تشکیل غده سرطانی رژیم صهیونیستی از سرزمین مادری خود اخراج شدند.