به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی او را احمق، گستاخ و متظاهر خواند.

ترامپ با انتشار یک پست در فضای مجازی نوشت: بوی بد یکی از بدترین اعضای کنگره در تاریخ حزب بزرگ ما، توماس ماسی، را از بین ببرید. امیدوارم دیگر هرگز مجبور نباشیم با او سر و کله بزنیم!

ماسی که از سال ۲۰۱۲ نماینده حوزه انتخابیه چهارم کنتاکی بوده است پیشتر در موارد مختلف از جمله لایحه مالیاتی ترامپ، پرونده مجرم جنسی معروف جفری اپستین و سیاست های واشنگتن علیه ایران و حمایت های بی قید و شرط ترامپ از رژیم صهیونیستی موضع گیری کرده بود.

این موضع گیری ترامپ در اوج رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه کنتاکی رخ می‌دهد، جایی که این نماینده لیبرال کنگره در انتخابات مقدماتی ۱۹ مه با اد گالین، نامزد مورد حمایت ترامپ، روبرو می شود.