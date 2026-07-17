آتوسا گلشادنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابش بهعنوان پرچمدار کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را افتخاری بزرگ دانست و اظهار کرد: این اعتماد انگیزه مرا برای حضور قدرتمندتر در مسابقات دوچندان کرده و تمام تلاشم را برای کسب مدال طلا و سربلندی ایران به کار خواهم گرفت.
وی با قدردانی از اعتماد وزارت ورزش و جوانان، افزود: پرچمداری کاروان ایران مسئولیتی ارزشمند و تاریخی است و از اینکه این فرصت نصیب من شده، احساس افتخار میکنم و امیدوارم بتوانم پاسخ این اعتماد را با عملکردی شایسته بدهم.
قهرمان کاراته جهان درباره شرایط رقابتهای پیش رو گفت: شناخت خوبی از بیشتر رقبای آسیایی خود دارم، زیرا پیش از این با بسیاری از آنها مبارزه کردهام. همچنین اردوهای تیم ملی در شرایط مناسبی برگزار میشود و امیدوارم با هدایت کادر فنی بهترین نتیجه را برای کشورمان کسب کنیم.
گلشادنژاد با اشاره به دوران مصدومیت خود، تصریح کرد: اگرچه به دلیل آسیبدیدگی فرصت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را از دست دادم، اما این تجربه باعث شد با روحیهای قویتر به میادین بازگردم و اکنون با انگیزه بیشتری مسیر قهرمانی را دنبال میکنم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران رشتههای انفرادی، خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسئولان و حامیان مالی حمایت بیشتری از ورزشکاران داشته باشند تا با آرامش خاطر در مسابقات حاضر شویم و بتوانیم برای ایران افتخارآفرینی کرده و پرچم کشورمان را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآوریم.
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