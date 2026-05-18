۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۵

نیاز ۲.۵ همتی برای مدرسه‌سازی در اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: برای احداث مدارس جدید در استان، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که پیگیری‌های لازم برای تأمین آن انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه، ظهر دوشنبه در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: برای راه اندازی مدارس جدید در استان، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و پیگیری‌های لازم برای تأمین این بودجه در حال انجام است.

وی افزود: نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومانی توسط مردم و خیرین در سال گذشته به این امر اختصاص داده شده است و پیگیری امور مدرسه‌سازی به‌صورت مستمر در استان دنبال می‌شود.

امامی یگانه همچنین یادآور شد: در سال گذشته ۶۲۸ کلاس درس با پیگیری و تعامل میان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و بانک‌ها اجرا و تحویل شده است.

وی ادامه داد: تا مهر سال جاری نیز حدود ۳۴۰ کلاس درس دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و با اجرای تفاهم‌نامه با نوسازی مدارس کشور، کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی ارتقا می یابد و سرانه مدارس در اردبیل به میانگین کشوری می رسد.

