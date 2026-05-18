به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه، ظهر دوشنبه در نشست توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: برای راه اندازی مدارس جدید در استان، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و پیگیری‌های لازم برای تأمین این بودجه در حال انجام است.

وی افزود: نزدیک به ۱۵۰ میلیارد تومانی توسط مردم و خیرین در سال گذشته به این امر اختصاص داده شده است و پیگیری امور مدرسه‌سازی به‌صورت مستمر در استان دنبال می‌شود.

امامی یگانه همچنین یادآور شد: در سال گذشته ۶۲۸ کلاس درس با پیگیری و تعامل میان نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و بانک‌ها اجرا و تحویل شده است.

وی ادامه داد: تا مهر سال جاری نیز حدود ۳۴۰ کلاس درس دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و با اجرای تفاهم‌نامه با نوسازی مدارس کشور، کیفیت و کمیت فضاهای آموزشی ارتقا می یابد و سرانه مدارس در اردبیل به میانگین کشوری می رسد.