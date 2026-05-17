۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

انجمن سینمای جوان و بنیاد ملی پویانمایی تفاهم‌نامه امضا کردند

انجمن سینمای جوانان و بنیاد ملی پویانمایی ایران تفاهم‌نامه همکاری با هدف گسترش و توسعه آموزش و تولید و نمایش آثار پویانمایی منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی پویانمایی ایران، تفاهم‌نامه میان انجمن سینمای جوانان و بنیاد ملی پویانمایی ایران با هدف ایجاد همکاری مستمر و تعاملی میان طرفین در زمینه‌های آموزشی، تولید و نمایش آثار پویانمایی به امضا رسید تا با ارتقای سطح پویانمایی کشور، زمینه رشد استعدادها و توسعه زیرساخت‌ها فراهم شود.

همکاری مشترک انجمن و بنیاد در مواردی شامل برگزاری کارگاه‌ها، تولید و نمایش آثار، تاسیس و تجهیز استودیوها و اجرای پروژه‌های در دفاتر انجمن خواهد بود.

در راستای این تفاهم‌نامه یک کمیته مشترک راهبری متشکل از نمایندگان طرفین، روند اجرای کارگاه‌ها، تولید، استودیو، نمایش و مرور آثار را هماهنگ و ارزیابی می‌کنند.

این تفاهم‌نامه به امضای بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و ناصر جاهدنیا مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران رسیده است.

ندا زنگینه

