کمبودی در کشور وجود ندارد؛ نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار اظهار کرد: هیچ‌گونه کمبودی در کشور وجود ندارد و موضوع مطرح‌شده درباره برخی کالاها -که از مواد اولیه پتروشیمی استفاده می‌کنند- بیشتر به مدیریت تولید بازمی‌گردد تا کمبود واقعی کالا.

وی افزود: در حوزه محصولات مرتبط با پتروشیمی، بحث کمبود مطرح نیست و موضوع احتکار نیز از نظر ما اعتبار ندارد. طبیعتاً زمانی که تولید پتروشیمی برای مدتی کاهش پیدا می‌کند، فرآیند مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شود، اما در حال حاضر در بخش بسته‌بندی، صنایع و فروشگاه‌ها کمبودی وجود ندارد و تأمین کالاها انجام شده است.

قائم‌مقام وزیر صمت با اشاره به نقش این وزارتخانه در مدیریت بازار گفت: وزارت صمت به‌صورت جدی به این موضوع ورود کرده و اجازه نخواهد داد مردم در این زمینه با مشکل مواجه شوند.

مفتح در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌های مقابله با گران‌فروشی و تداوم سیاست‌های نظارتی دولت نیز اظهار کرد: نظارت‌ها صرفاً محدود به بازار نیست و از کارخانه‌های تولیدی آغاز می‌شود. یکی از حلقه‌های این نظارت بازار است، اما این بخش به تنهایی کفایت نمی‌کند.

وی افزود: هدف این است که ارزهای مورد نیاز کشور تأمین شود، قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت مناسب انجام شود و تمامی بخش‌ها مورد رصد و نظارت قرار گیرند.