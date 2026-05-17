۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

مالکی: نگاه تلخ برخی مدیران به رسانه نشانه عقب ماندگی در عصر حاضر است

زاهدان- نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مهم رسانه گفت: اگر مدیری نگاه تلخ و منفی به رسانه داشته باشد باید به نگاهش به دنیای امروز شک کرد.

فدا حسین مالکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در توسعه استان سیستان و بلوچستان گفت: اگر مدیری نگاه تلخ و منفی به رسانه داشته باشد، باید به نگاهش به دنیای امروز شک کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، افزود: ما در حوزه رسانه و فرهنگ استان ارتباط تنگاتنگی داشته‌ایم و مدیران خوب و خوشنام استان در حوزه رسانه و همچنین جوانان، باعث تعریف خوبی از استان شده‌اند، هرچند هنوز تا وضعیت مطلوب در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی فاصله داریم.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها تصریح کرد: نقش رسانه‌ها در تعمیم و گسترش اتصال حلقه‌های انسانی برای توسعه کشور و استان بسیار تأثیرگذار است و نمی‌توان از کنار این ظرفیت عظیم به سادگی عبور کرد.

مالکی در پایان خاطرنشان کرد: دنیای امروز دنیای اطلاعات و انفجار اطلاعات است و رسانه‌ها هر روز دنیا را پیچیده‌تر و روان‌تر می‌کنند؛ از این رو مدیران باید نگاه مثبت و سازنده‌ای به این ظرفیت داشته باشند.

