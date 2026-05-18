به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، با انتشار ردهبندی مسیر کسب سهمیه بازیهای لسآنجلس ۲۰۲۸، رقابت پاراوزنهبرداران نیز برای کسب سهمیهی پارالمپیک وارد مرحله جدیدی شد. ورزشکاران و علاقهمندان برای مشاهده رنکینگ میتوانند به بخش Rankings در سایت رسمی پاراوزنهبرداری مراجعه کرده و گزینههای «Games Rankings» و «Los Angeles 2028 - Qualification Pathway» را انتخاب کنند.
️بر اساس اعلام بخش جهانی پاراوزنهبرداری، این ردهبندی پس از تمامی مسابقات قرارگرفته در مسیر کسب سهمیه ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ بهروزرسانی خواهد شد و ورزشکاران برای حفظ شرایط حضور در روند کسب سهمیه، باید در رویدادهای تعیینشده شرکت کنند.
️مطابق مقررات اعلامشده، حضور در رقابتهای زیر برای ورزشکاران الزامی است:
*رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ یا قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۵
*رقابتهای آزاد قهرمانی منطقهای ۲۰۲۶
*رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۷ یا قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۷
️حضور در حداقل دو رویداد مورد تأیید بخش جهانی پاراوزنهبرداری در سال ۲۰۲۸ پیش از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸، شامل:
*رقابتهای آزاد قهرمانی منطقهای ۲۰۲۸*یا سایر رقابتهای آزاد منطقهای و یا جام جهانی پاراوزنهبرداری
️طبق این رنکینگ، هشت ورزشکار برتر مرد و هشت ورزشکار برتر زنِ هر دسته وزنی در ردهبندی نهایی، تا تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۸، سهمیه حضور در بازیهای پارالمپیک لسآنجلس را کسب خواهند کرد. ️همچنین در صورتی که یک کمیته ملی پارالمپیک در بیش از هشت دسته وزنی هر بخش دارای ورزشکار واجد شرایط باشد، باید هشت ورزشکار نهایی خود را برای دریافت سهمیه معرفی کند.
️در مجموع، ۸۰ ورزشکار مرد و ۸۰ ورزشکار زن از طریق رنکینگ پارالمپیکی لسآنجلس ۲۰۲۸ جواز حضور در بازیها را به دست خواهند آورد. علاوه بر این، ۱۰ سهمیه در بخش مردان و ۱۰ سهمیه در بخش زنان نیز از طریق سیستم سهمیههای دعوتی اختصاص پیدا میکند. ️بر اساس اعلام بخش جهانی پاراوزنهبرداری، در صورت تخصیص نیافتن هر سهمیه از طریق رنکینگ، آن سهمیهها مطابق مقررات کسب سهمیه لسآنجلس ۲۰۲۸ از طریق سیستم سهمیههای دعوتی اختصاص پیدا میکند.
️بازیهای پارالمپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ همانند دوره پاریس ۲۰۲۴ در ۱۰ دسته وزنی مردان و ۱۰ دسته وزنی زنان برگزار میشود.
دستههای وزنی مردان:تا ۴۹، ۵۴، ۵۹، ۶۵، ۷۲، ۸۰، ۸۸، ۹۷، ۱۰۷ و بالای ۱۰۷ کیلوگرم
دستههای وزنی زنان:تا ۴۱، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۱، ۶۷، ۷۳، ۷۹، ۸۶ و بالای ۸۶ کیلوگرم
️همچنین رنکینگ مسیر کسب سهمیه بازیهای کشورهای مشترکالمنافع گلاسگو ۲۰۲۶ و بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ نیز در صفحه رنکینگ بخش جهانی پاراوزنهبرداری منتشر شده است.
